  2. إسرائيليات
  3. أخبار

انتخابات الكنيست: انقسامات وتحالفات محتملة قبل إغلاق باب الترشيح

تاريخ النشر: 31/01/2021 - 10:41

انتخابات الكنيست: انقسامات وتحالفات محتملة قبل إغلاق باب الترشيح
مظاهرة ضد نتنياهو في القدس، أمس (أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

يشكل الأسبوع الحالي الفرصة الأخيرة لترتيب قوائم المرشحين لانتخابات الكنيست، في آذار/مارس المقبل، حيث سيغلق باب الترشيحات بحلول منتصف ليلة الخميس – الجمعة المقبلة. وتسعى أحزاب صغيرة، تدل الاستطلاعات على عدم تجاوزها نسبة الحسم في حال خاضت الانتخابات منفردة، إلى إبرام تحالفات أو الانضمام إلى أحزاب أكبر نسبيا.

وتشير التوقعات إلى أن الحركة الإسلامية الجنوبية (القائمة العربية الموحدة) ستنفصل عن القائمة المشتركة، فيما لم تعلن الحركة العربية للتغيير موقفها حتى الآن وما إذا كانت ستبقى في المشتركة إلى جانب الجبهة والتجمع، أم ستنضم إلى الإسلامية الجنوبية.

وأشارت الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم، الأحد، إلى أن حزب "ييش عتيد"، برئاسة يائير لبيد، يفضل خوض الانتخابات منفردا، بعدما أظهرت الاستطلاعات في نهاية الأسبوع الماضي، أنه بات ثاني أكبر حزب بعد الليكود. رغم ذلك ليس مستبعدا ضم قوى أخرى إليه، لكن لبيد يرفض ضم أحزاب وإنما أفراد فقط، وفقا لصحيفة "معاريف". كذلك أفادت صحيفة "هآرتس" بأن استطلاعات داخلية أجراها "ييش عتيد" دلّت على أن تحالفات مع أحزاب أخرى لن تزيد من تمثيله في الكنيست المقبلة.

وبعد أسابيع طويلة أظهرت فيها الاستطلاعات أن حزب العمل لن يتجاوز نسبة الحسم، أظهرت استطلاعات نهاية الأسبوع الماضي تجاوزه لنسبة الحسم، بعد انتخاب عضو الكنيست ميراف ميخائيلي رئيسة له، وانسحاب الوزيرين عمير بيرتس وإيتسيك شمولي منه. وتوقعت الاستطلاعات حصول العمل على 4 – 5 مقاعد. وتجري انتخابات داخلية في العمل، غدا، لانتخاب قائمة المرشحين.

رؤساء مركبات المشتركة قبل الانقسام

ويتوقع أن يقيم حزب العمل تحالفا مع حزب "الإسرائيليين"، الذي أسسه مؤخرا رئيس بلدية تل أبيب، رون حولدائي، الذي تشير الاستطلاعات إلى عدم تجاوزه نسبة الحسم. وتشير استطلاعات داخلية إلى أن قائمة تحالف كهذه برئاسة ميخائيلي ستحصل على عدد أصوات أكثر من تحالف برئاسة حولدائي. وثمة احتمال أن ينسحب حولدائي من سباق الانتخابات، وأعلن عضو الكنيست آفي نيسانكورين، اليوم، عن عدم ترشحه في الامنتخابات المقبلة.

كما تشير توقعات إلى احتمال انضمام عضو الكنيست عوفر شيلح إلى هذه القائمة، بعد أن انسحب من "ييش عتيد"، وأسس حزبا لا يتوقع أن يتجاوز لوحده نسبة الحسم. وليس واضحا بعد مصير حزب "تيلم" برئاسة عضو الكنيست موشيه يعالون.

وفيما يلامس حزب "كاحول لافان" نسبة الحسم وتتراجع شعبيته من أسبوع إلى آخر، فإن رئيسه، وزير الأمن بيني غانتس، يبدو كمن يصر على خوض الانتخابات منفردا، إلى جانب توقعات بانضمام سياسيين إليه، بينهم الوزير شمولي. وتراحعت شعبية غانتس إثر انضمامه إلى حكومة الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو.

ويبدو أن حزب ميرتس سيمتنع عن الدخول في تحالفات، في الوقت الذي تشير الاستطلاعات إلى حصوله على 4 – 6 مقاعد. ويسعى هذا الحزب إلى الحصول على أصوات ناخبين عرب، معتمدا في ذلك على تفكك القائمة المشتركة.

ولا يعتزم حزب الليكود الدخول في أي تحالفات، فيما تتوقع الاستطلاعات حصوله على 30 مقعدا وربما أكثر بقليل. في موازاة ذلك، يمارس نتنياهو ضغوطا من أجل تشكيل تحالف بين أحزاب يمينية متطرفة، أي حزب "الوحدة القومية برئاسة عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش، وحزب "البيت اليهودي" الذي انتخبت لرئاسته حاغيت موشيه. وتشير التوقعات إلى أن تحالفا كهذا سيكون سهلا تشكيله. كذلك يمارس نتنياهو ضغوطا من أجل ضم حزب "عوتسما يهوديت" الفاشي برئاسة إيتمار بن غفير إلى هذا التحالف، لكن سموتريتش كرر تصريحات برفضه حتى الآن التحالف مع بن غفير.

دعاية انتخابية في جولة انتخابات سابقة (أ.ب.)

وتشير الاستطلاعات إلى تراجع مستمر في شعبية حزب "أمل جديد" الذي أسسه غدعون ساعر. رغم ذلك، يرفض الاخير دعوات للتحالف مع حزب "يمينا" برئاسة نفتالي بينيت. ويفسر ساعر رفضه بأنه في حال جرى تحالفا كهذا، فإنه خمسة مقاعد سيحصل عليها "أمل جديد" من ناخبي "الوسط" سيتراجعون عن انتخابه بسبب تحالف مع "يمينا".

وأشارت وسائل إعلام إلى أن قائمة مرشحي "أمل جديد" باتت شبه نهائية ولا يتوقع انضمام شخصيات سياسية أخرى إلى هذا الحزب.

ولا يتوقع أن تجري تغييرات في حزب شاس، لكن ثمة احتمالا بحدوث انقسام داخل كتلة "يهدوت هتوراة" الحريدية الأشكنازية. وذلك على خلفية "تمرد" داخل حزب "أغودات يسرائيل"، الذي يرأسه الوزير يعقوب ليتسمان، والذي يشكل مع حزب "ديغل هتوراة" برئاسة عضو الكنيست موشيه غفني، كتلة "يهدوت هتوراة".

وممثلا هذا "التمرد" هما نائب وزير التربية والتعليم، مئير بوروش، وعضو الكنيست يسرائيل آيخلر، اللذان يستعدان لخوض صراع غير مسبوق على السيطرة داخل "أغودات يسرائيل". وأعلن بوروش وآيخلر، في الايام الأخيرة، عن استقلاليتهما داخل حزبهما. وقال أحد المصادر إنه "بعد أكثر من عقدين، انتهى حكم ليتسمان". وطالبا "ديغل هتوراة" بأنه منذ الآن فصاعدا لن تجرِ المفاوضات بين الحزبين مقابل ليتسمان فقط، وأن "ليتسمان لا يمثلنا بعد اليوم". وقالت مصادر في "ديغل هتوراة" إنها تتوقع الحصول على خمسة مقاعد بينما "أغودات يسرائيل" لن يتجاوز نسبة الحسم.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#انتخابات الكنيست
#القائمة المشتركة
#حزب العمل
#اليمين المتطرف
#الحريديون

مواد الملف
مازن غنايم ينضم للموحدة والشورى يحسم ترشيحه للكنيست

مازن غنايم ينضم للموحدة والشورى يحسم ترشيحه للكنيست

استطلاع: تفوق لبيد على ساعر بسبب

استطلاع: تفوق لبيد على ساعر بسبب "انتفاضة الحريديين"

انسحاب القضية الفلسطينية وضياع البوصلة

انسحاب القضية الفلسطينية وضياع البوصلة

فشل مفاوضات المشتركة والإسلامية

فشل مفاوضات المشتركة والإسلامية

استطلاع:

استطلاع: "العمل" برئاسة ميخائيلي يتجاوز نسبة الحسم وحولدائي خارج الكنيست

مصادر بالمشتركة: الإسلامية الجنوبية تحاول إخفاء صفقات مع نتنياهو خلف الدين

مصادر بالمشتركة: الإسلامية الجنوبية تحاول إخفاء صفقات مع نتنياهو خلف الدين

اجتماع مركبات المشتركة دون إحراز تقدم

اجتماع مركبات المشتركة دون إحراز تقدم

اجتماع مرتقب: هل هي بوادر انفراج في أزمة المشتركة؟

اجتماع مرتقب: هل هي بوادر انفراج في أزمة المشتركة؟

التجمع يطرح مبادرة لحل أزمة المشتركة

التجمع يطرح مبادرة لحل أزمة المشتركة

استطلاع: التأييد لساعر لتولي رئاسة الحكومة يقترب من نتنياهو

استطلاع: التأييد لساعر لتولي رئاسة الحكومة يقترب من نتنياهو

الوزير السابق بيني بيغن ينضم إلى حزب ساعر

الوزير السابق بيني بيغن ينضم إلى حزب ساعر

لبيد يحمل نتنياهو مسؤولية وفيات كورونا

لبيد يحمل نتنياهو مسؤولية وفيات كورونا

استطلاع: بينيت قد يحدد هوية الحكومة الإسرائيلية المقبلة

استطلاع: بينيت قد يحدد هوية الحكومة الإسرائيلية المقبلة

مساع جديدة لإعادة تشكيل القائمة المشتركة

مساع جديدة لإعادة تشكيل القائمة المشتركة

انتخابات الكنيست: احتمالات ضئيلة لتحالفات بمعسكر

انتخابات الكنيست: احتمالات ضئيلة لتحالفات بمعسكر "وسط – يسار"

التجمع يغلق باب الترشيح لاختيار قائمته للكنيست

التجمع يغلق باب الترشيح لاختيار قائمته للكنيست

قادة

قادة "ييش عتيد" و"الإسرائيليين": غانتس عبء ولا قيمة انتخابية له

بلدية أم الفحم تعلق دعوة نتنياهو لزيارة المدينة إلى ما بعد الانتخابات

بلدية أم الفحم تعلق دعوة نتنياهو لزيارة المدينة إلى ما بعد الانتخابات

الجبهة والإسلامية تثبّتان قائمتيهما: دعوات للوحدة واستعدادات لما بعدها

الجبهة والإسلامية تثبّتان قائمتيهما: دعوات للوحدة واستعدادات لما بعدها

ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست

ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست

الهوية الوطنية لصد نتنياهو

الهوية الوطنية لصد نتنياهو

المحللون الإسرائيليون: نتنياهو بحاجة لأصوات العرب لإنقاذه من المحاكمة

المحللون الإسرائيليون: نتنياهو بحاجة لأصوات العرب لإنقاذه من المحاكمة

استطلاع: نتنياهو يحصل على مقعدين من المجتمع العربي

استطلاع: نتنياهو يحصل على مقعدين من المجتمع العربي

نتنياهو عاود تحريضه: هل تستمر المشتركة؟

نتنياهو عاود تحريضه: هل تستمر المشتركة؟

القائمة المشتركة: ألاعيب نتنياهو لن تنطلي على شعبنا

القائمة المشتركة: ألاعيب نتنياهو لن تنطلي على شعبنا

إطلاق سراح معتقلي المظاهرة الاحتجاجية ضد نتنياهو بالناصرة

إطلاق سراح معتقلي المظاهرة الاحتجاجية ضد نتنياهو بالناصرة

لجنة الوفاق لمركبات المشتركة: آن الأوان لتغليب الوحدة وإيقاف التدهور

لجنة الوفاق لمركبات المشتركة: آن الأوان لتغليب الوحدة وإيقاف التدهور

المتابعة تدين

المتابعة تدين "العدوان البوليسي الإرهابي" على المتظاهرين ضد نتنياهو في الناصرة

الشرطة تعتدي وتعتقل متظاهرين ضد نتنياهو بالناصرة

الشرطة تعتدي وتعتقل متظاهرين ضد نتنياهو بالناصرة

الناصرة: دعوة للتظاهر ضد نتنياهو وسلّام ينفي ترشحه بالليكود

الناصرة: دعوة للتظاهر ضد نتنياهو وسلّام ينفي ترشحه بالليكود

يتحضر لانتخابات رئيس الدولة: عمير بيرتس لن يترشح للكنيست

يتحضر لانتخابات رئيس الدولة: عمير بيرتس لن يترشح للكنيست

العسكر ساسة في إسرائيل

العسكر ساسة في إسرائيل

"يسرائيل هيوم": علي سلّام يترشح للكنيست ضمن قائمة الليكود

سموتريتش ينفصل عن

سموتريتش ينفصل عن "يمينا" وغانتس يدعو لـ"الوحدة"

استطلاع: احتمالات نتنياهو بتشكيل حكومة ضئيلة

استطلاع: احتمالات نتنياهو بتشكيل حكومة ضئيلة

هنغبي يطالب ساعر بالتوقف عن

هنغبي يطالب ساعر بالتوقف عن "مقاطعة" نتنياهو

ليبرمان يسعى لتشكيل كتلة تمنع وصول نتنياهو للحكم

ليبرمان يسعى لتشكيل كتلة تمنع وصول نتنياهو للحكم

ليبرمان: لن أنضم لائتلاف برئاسة ساعر يشارك فيه الحريديون

ليبرمان: لن أنضم لائتلاف برئاسة ساعر يشارك فيه الحريديون

غانتس يدرس التنحي:

غانتس يدرس التنحي: "الجنرالات لم يتركوا بصمة بالدولة"

نتنياهو يحث سموتريتش على الانشقاق عن

نتنياهو يحث سموتريتش على الانشقاق عن "يمينا"

غانتس يسعى للتحالف مع بينيت عشية الانتخابات

غانتس يسعى للتحالف مع بينيت عشية الانتخابات

"تسييس الوباء": قرارات الحكومة الإسرائيلية تخضع لاعتبارات انتخابية

صراعات داخل

صراعات داخل "يهدوت هتوراة" قد تؤثر على نتائج الانتخابات

آيزنكوت: الأزمة السياسية الداخلية هي التهديد الوجودي المركزي

آيزنكوت: الأزمة السياسية الداخلية هي التهديد الوجودي المركزي

خلافات مع غانتس: أشكنازي لن يترشح بالانتخابات ضمن

خلافات مع غانتس: أشكنازي لن يترشح بالانتخابات ضمن "كاحول لافان"

نيسانكورين يستقيل من وزارة القضاء وآيزنكوت لن يشارك بالانتخابات

نيسانكورين يستقيل من وزارة القضاء وآيزنكوت لن يشارك بالانتخابات

استطلاع: الليكود يتراجع وحولدائي يزيد المشهد الانتخابي ضبابية

استطلاع: الليكود يتراجع وحولدائي يزيد المشهد الانتخابي ضبابية

مركبات المشتركة: الدعوات للوحدة... والاستعدادات لقوائم منفردة

مركبات المشتركة: الدعوات للوحدة... والاستعدادات لقوائم منفردة

أشكنازي يعتزم الانفصال عن غانتس والأخير يطالب نيسانكورين بالاستقالة

أشكنازي يعتزم الانفصال عن غانتس والأخير يطالب نيسانكورين بالاستقالة

غانتس يقيله من منصبه: نيسانكورين يعلن انضمامه لحزب حولدائي

غانتس يقيله من منصبه: نيسانكورين يعلن انضمامه لحزب حولدائي

رون حولدائي يعتزم خوض انتخابات الكنيست بحزب جديد

رون حولدائي يعتزم خوض انتخابات الكنيست بحزب جديد

خاص | مقترح إعادة ترتيب المقاعد في القائمة المشتركة

خاص | مقترح إعادة ترتيب المقاعد في القائمة المشتركة

انتخابات الكنيست: نشر مراقبين يحملون كاميرات في صناديق الاقتراع

انتخابات الكنيست: نشر مراقبين يحملون كاميرات في صناديق الاقتراع

ساعر يمارس ضغوطا على آيزنكوت لينضم لحزبه

ساعر يمارس ضغوطا على آيزنكوت لينضم لحزبه

استطلاع: نتنياهو لن يتمكن من تشكيل الحكومة المقبلة

استطلاع: نتنياهو لن يتمكن من تشكيل الحكومة المقبلة

من شارون إلى ساعر: انقسامات الليكود تضاعف قوة اليمين

من شارون إلى ساعر: انقسامات الليكود تضاعف قوة اليمين

شيلح ينسحب من

شيلح ينسحب من "ييش عتيد" ويعلن عن تأسيس حزب جديد

خروج الإسلامية عن الإجماع: اتساع هوة الخلاف مع مركبات المشتركة

خروج الإسلامية عن الإجماع: اتساع هوة الخلاف مع مركبات المشتركة

حوارات

الحملة الأكاديمية الدولية لعزل إسرائيل وفضحها كنظام أبرتهايد
الحملة الأكاديمية الدولية لعزل إسرائيل وفضحها كنظام أبرتهايد

2021-01-30

د. يسري خيزران: هذه أبرز الفروقات بين خطابي عودة وعباس
د. يسري خيزران: هذه أبرز الفروقات بين خطابي عودة وعباس

2021-01-23

ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست
ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست

2021-01-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الصحة الإسرائيلية تفحص احتمال إصابة الآلاف بالطفرة الجنوب أفريقية
الصحة الإسرائيلية تفحص احتمال إصابة الآلاف بالطفرة الجنوب أفريقية

2021-01-31

نيسانكورين يتنحى عن الحياة السياسية مؤقتا
نيسانكورين يتنحى عن الحياة السياسية مؤقتا

2021-01-31

تقرير: الأولاد العرب يتضررون أكثر من اليهود بالإغلاقات
تقرير: الأولاد العرب يتضررون أكثر من اليهود بالإغلاقات

2021-01-31

الأكثر قراءة

تقديرات إسرائيلية أوليّة متفاوتة حول تفجير نيودلهي

تقديرات إسرائيلية أوليّة متفاوتة حول تفجير نيودلهي

2021-01-30
صافرات الإنذار تدوّي في طهران

صافرات الإنذار تدوّي في طهران

2021-01-30
حالة الطقس: ماطر وشديد البرودة

حالة الطقس: ماطر وشديد البرودة

2021-01-30
تفجير نيودلهي: رسالة تشير إلى سليماني وفخري زادة و

تفجير نيودلهي: رسالة تشير إلى سليماني وفخري زادة و"جيش الهند" يتحمل المسؤولية

2021-01-30
ليفي: تأثير الإغلاق على انتشار كورونا

ليفي: تأثير الإغلاق على انتشار كورونا "بطيء ومخيب للآمال"

2021-01-30