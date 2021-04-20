نتنياهو يتهم سموترتيس بإفشال مساعيه لتشكيل الحكومة

وجه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، انتقادات شديدة اللهجة لرئيس تحالف "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش، حيث اتهمه بإفشال مساعي الليكود لتشكيل الحكومة وانسداد المفاوضات الائتلافية التي تجلت بخسارة الليكود الأغلبية في اللجنة المنظمة للكنيست.

أتت هذه التصريحات المنسوبة إلى نتنياهو، بعد أن خسر الليكود التصويت على تشكيل اللجنة المنظمة للكنيست، أمس الإثنين، إذ وجه نتنياهو أصابع الاتهام إلى سموتريتش وقال لقيادات في حزب الليكود "لقد خذلنا".

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" عن شخصيات رفيعة المستوى في الليكود قولهم "لقد قال نتنياهو عقب التصويت في اللجنة المنظمة أن تصريحات سموتريتش الاستفزازية دفعت منصور عباس للانتقال إلى الجانب الآخر".

إلى ذلك، قال مسؤولون كبار في حزب "يمينا" برئاسة نفتالي بينيت، إن "الرسالة التي يتلقونها من نتنياهو وفريق مفاوضي الليكود هي أنهم تخلوا عن محاولة تشكيل الحكومة. حسب رأيهم، لم يعد نتنياهو والليكود يحاولان التوصل إلى حلول، لا مع سموتريتش ولا مع ساعر، ولا بمحاولة استقدام منشقين، رغم تبقي أسبوعين لتفويض نتنياهو".

وفي الوقت نفسه، تجرى مناقشات ومشاورات بأوساط شخصيات مقربة من نتنياهو ما إذا كان سيعيد التفويض إلى الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، من أجل مفاجئة المعسكر المناوئ الذي لم يتوصل بعد إلى اتفاق وليس مستعدا في هذه المرحلة لقبول التفويض نفسه.

وترى بعض الجهات المقربة من نتنياهو أنه يجب عليه إعادة التفويض حالا، مقارنة ببعض الأشخاص الآخرين من حوله الذين يضغطون من أجل استنفاد كافة فترة التفويض الممتدة على 28 يوما.