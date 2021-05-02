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نتنياهو وصل لطريق مسدود: هل يوصي على بينيت لتشكيل حكومة؟

تاريخ النشر: 02/05/2021 - 11:57

نتنياهو وصل لطريق مسدود: هل يوصي على بينيت لتشكيل حكومة؟
شاكيد تقدم توصية "يمينا" بالتكليف بتشكيل حكومة أمام ريفلين، في 5 نيسان/أبريل الفائت (أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

تبقى ثلاثة أيام على نهاية المهلة التي حصل عليها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من أجل تشكيل حكومة. وتشير التقديرات إلى أن المفاوضات التي يجريها نتنياهو في هذا السياق وسلت إلى طريق مسدود. وفي المقابل، تسود خلافات كثيرة بين أحزاب المعسكر المناوئ لنتنياهو (كتلة التغيير)، التي تطرح مطالب متناقضة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام اليوم، الأحد.

وتناقضت التقديرات حيال ما إذا كان نتنياهو سيطلب من رئيس الدولة، رؤوفين ريفلين، تمديد تفويضه بتشكيل حكومة، في أعقاب الحادث المأساوي في جبل الجرمق، ليل الخميس – الجمعة الماضي. ونقلت هيئة البث العامة الإسرائيلية "كان" عن قيادي في الليكود قوله، مساء أمس، إنه يوجد ارتباك في حزب الليكود حيال طلب تمديد المهلة لبعضة أيام. وأضاف أنه لا تجري اتصالات سياسية منذ عدة أيام.

ويبدو أن هذا الارتباك في الليكود نابع من أن رئيس حزب "يمينا"، نفتالي بينيت، لم يعلن حتى الآن عن موقفه، وما إذا كان سينضم لحكومة يشكلها نتنياهو أم أنه سيواصل المفاوضات في محاولة لتشكيل حكومة في المعسكر المناوئ لنتنياهو. ففي حال قرر نتنياهو طلب تمديد المهلة، يتعين عليه أن يقنع ريفلين بوجود احتمال جدي لتشكيل حكومة، مثل أن يعلن بينيت أنه سينضم إليه.

وفي حال لم يطلب نتنياهو تمديد المهلة، يتوقع أن ينقل ريفلين التكليف بتشكيل حكومة إلى رئيس حزب "ييش عتيد"، يائير لبيد، كونه حصل على أكبر عدد من التوصيات بعد نتنياهو. وتوصل لبيد وبينيت إلى تفاهمات مبدئية تقضي بتشكيل حكومة يتناوبان على رئاستها، بحيث يتولى بينيت رئاسة الحكومة في النصف الأول من ولايتها. ولا يتوقع أن ينقل ريفلين التكليف بتشكيل حكومة إلى بينيت.

وواصل لبيد وبينيت الاتصالات حول تشكيل حكومة، خلال الأسبوع الماضي، واتفاق مبدئيا على حجمها، وتشكيلتها، وتقاسم القوى فيها، حيث ستكون مؤلفة من سبعة أحزاب: "ييش عتيد"، "يمينا"، "تيكفا حداشا"، "كاحول لافان"، "يسرائيل بيتينو"، العمل وميرتس.

رغم ذلك، لا تزال هناك خلافات كثيرة حول توزيع الحقائب الوزارية، الخطوط العامة، وقضايا أيديولوجية. كما أن لبيد وبينيت لم يتفقا حول طبيعة الدعم المحتمل من جانب القائمة الموحدة، إن كان ذلك بالامتناع عن التصويت لدى تنصيب الحكومة في الكنيست، أو دعم الموحدة بشكل فعال لحكومة كهذه، وذلك رغم اللقاء الذي عقده بينيت مع رئيس الموحدة، منصور عباس، الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، لم يتوقف بينيت وشريكته في قيادة "يمينا"، أييليت شاكيد، عن إجراء محادثات مع نتنياهو والليكود، الذين يمارسون ضغوطا عليهما من أجل عدم الانضمام إلى المعسكر المناوئ لنتنياهو.

وفيما لا يُستبعد التوجه إلى انتخابات خامسة، مرر نتنياهو قرارا في مؤسسات الليكود يقضي بتخصيص أماكن مضمونة لبينيت وشاكيد، "معا أو كل واحد على حدة"، في قائمة مرشحي الليكود في حال التوجه لانتخابات خامسة. كما أن "يمينا" يبحث في تأييد مقترح الانتخاب المباشر لرئيس الحكومة، في حال الفشل بتشكيل حكومة في دورة الكنيست الحالية.

وبانتهاء مهلة نتنياهو، منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء، يتوقع أن يجري ريفلين جولة مشاورات أخرى مع الأحزاب، كي توصي على مرشح آخل لتشكيل الحكومة. ويسعى بينيت، مدعوما من رئيس حزب "تيكفا حداشا"، غدعون ساعر، إلى الحصول على التفويض وليس لبيد.

ويدرس قادة الليكود حاليا، حسب موقع "واللا" الإلكتروني، منع تكليف لبيد من خلال التوصية على بينيت أمام ريفلين. وتتخوف أحزاب "الوسط – يسار" من حصول بينيت على التكليف وتشكيل حكومة مع كتلة أحزاب اليمين والحريديين.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#انتخابات الكنيست
#مهلة تشكيل حكومة
#نتنياهو
#نفتالي بينيت
#يائير لبيد
#رؤوفين ريفلين
#حزب الليكود

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لبيد يمارس ضغوطا على غانتس كي ينسحب من الانتخابات

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عدالة يقدم رده على طلبات شطب المشتركة والموحدة

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استطلاع: تراجع معسكر نتنياهو و

استطلاع: تراجع معسكر نتنياهو و"الموحدة" دون نسبة الحسم

لوبي إسرائيلي – أميركي يندد بفائض الأصوات بين نتنياهو وبن غفير

لوبي إسرائيلي – أميركي يندد بفائض الأصوات بين نتنياهو وبن غفير

الليكود يوقع اتفاق فائض أصوات مع قائمة الصهيونية الدينية والفاشية

الليكود يوقع اتفاق فائض أصوات مع قائمة الصهيونية الدينية والفاشية

استطلاع: المشتركة 9 مقاعد والإسلامية الجنوبية دون نسبة الحسم

استطلاع: المشتركة 9 مقاعد والإسلامية الجنوبية دون نسبة الحسم

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استطلاع: نتنياهو قادر على تشكيل حكومة و"ميرتس" 0 مقاعد

استطلاع: المشتركة 10 مقاعد والإسلامية الجنوبية لا تتجاوز نسبة الحسم

استطلاع: المشتركة 10 مقاعد والإسلامية الجنوبية لا تتجاوز نسبة الحسم

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انتخابات الكنيست:

انتخابات الكنيست: "ييش عتيد" و"يمينا" يقدمان قائمتي مرشحيهما

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انتخابات الكنيست: شمولي يستقيل من الحكومة ويتنحى عن السياسة

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استطلاع: 32 مقعدا لليكود ونتنياهو يشكل حكومة ضيقة

نتنياهو يدشن صفحة بالعربية على

نتنياهو يدشن صفحة بالعربية على "فيسبوك"

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اجتماع مركبات المشتركة دون إحراز تقدم

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اجتماع مرتقب: هل هي بوادر انفراج في أزمة المشتركة؟

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الوزير السابق بيني بيغن ينضم إلى حزب ساعر

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لبيد يحمل نتنياهو مسؤولية وفيات كورونا

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استطلاع: بينيت قد يحدد هوية الحكومة الإسرائيلية المقبلة

مساع جديدة لإعادة تشكيل القائمة المشتركة

مساع جديدة لإعادة تشكيل القائمة المشتركة

انتخابات الكنيست: احتمالات ضئيلة لتحالفات بمعسكر

انتخابات الكنيست: احتمالات ضئيلة لتحالفات بمعسكر "وسط – يسار"

التجمع يغلق باب الترشيح لاختيار قائمته للكنيست

التجمع يغلق باب الترشيح لاختيار قائمته للكنيست

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قادة "ييش عتيد" و"الإسرائيليين": غانتس عبء ولا قيمة انتخابية له

بلدية أم الفحم تعلق دعوة نتنياهو لزيارة المدينة إلى ما بعد الانتخابات

بلدية أم الفحم تعلق دعوة نتنياهو لزيارة المدينة إلى ما بعد الانتخابات

الجبهة والإسلامية تثبّتان قائمتيهما: دعوات للوحدة واستعدادات لما بعدها

الجبهة والإسلامية تثبّتان قائمتيهما: دعوات للوحدة واستعدادات لما بعدها

ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست

ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست

الهوية الوطنية لصد نتنياهو

الهوية الوطنية لصد نتنياهو

المحللون الإسرائيليون: نتنياهو بحاجة لأصوات العرب لإنقاذه من المحاكمة

المحللون الإسرائيليون: نتنياهو بحاجة لأصوات العرب لإنقاذه من المحاكمة

استطلاع: نتنياهو يحصل على مقعدين من المجتمع العربي

استطلاع: نتنياهو يحصل على مقعدين من المجتمع العربي

نتنياهو عاود تحريضه: هل تستمر المشتركة؟

نتنياهو عاود تحريضه: هل تستمر المشتركة؟

القائمة المشتركة: ألاعيب نتنياهو لن تنطلي على شعبنا

القائمة المشتركة: ألاعيب نتنياهو لن تنطلي على شعبنا

إطلاق سراح معتقلي المظاهرة الاحتجاجية ضد نتنياهو بالناصرة

إطلاق سراح معتقلي المظاهرة الاحتجاجية ضد نتنياهو بالناصرة

لجنة الوفاق لمركبات المشتركة: آن الأوان لتغليب الوحدة وإيقاف التدهور

لجنة الوفاق لمركبات المشتركة: آن الأوان لتغليب الوحدة وإيقاف التدهور

المتابعة تدين

المتابعة تدين "العدوان البوليسي الإرهابي" على المتظاهرين ضد نتنياهو في الناصرة

الشرطة تعتدي وتعتقل متظاهرين ضد نتنياهو بالناصرة

الشرطة تعتدي وتعتقل متظاهرين ضد نتنياهو بالناصرة

الناصرة: دعوة للتظاهر ضد نتنياهو وسلّام ينفي ترشحه بالليكود

الناصرة: دعوة للتظاهر ضد نتنياهو وسلّام ينفي ترشحه بالليكود

يتحضر لانتخابات رئيس الدولة: عمير بيرتس لن يترشح للكنيست

يتحضر لانتخابات رئيس الدولة: عمير بيرتس لن يترشح للكنيست

العسكر ساسة في إسرائيل

العسكر ساسة في إسرائيل

"يسرائيل هيوم": علي سلّام يترشح للكنيست ضمن قائمة الليكود

سموتريتش ينفصل عن

سموتريتش ينفصل عن "يمينا" وغانتس يدعو لـ"الوحدة"

استطلاع: احتمالات نتنياهو بتشكيل حكومة ضئيلة

استطلاع: احتمالات نتنياهو بتشكيل حكومة ضئيلة

هنغبي يطالب ساعر بالتوقف عن

هنغبي يطالب ساعر بالتوقف عن "مقاطعة" نتنياهو

ليبرمان يسعى لتشكيل كتلة تمنع وصول نتنياهو للحكم

ليبرمان يسعى لتشكيل كتلة تمنع وصول نتنياهو للحكم

ليبرمان: لن أنضم لائتلاف برئاسة ساعر يشارك فيه الحريديون

ليبرمان: لن أنضم لائتلاف برئاسة ساعر يشارك فيه الحريديون

غانتس يدرس التنحي:

غانتس يدرس التنحي: "الجنرالات لم يتركوا بصمة بالدولة"

نتنياهو يحث سموتريتش على الانشقاق عن

نتنياهو يحث سموتريتش على الانشقاق عن "يمينا"

غانتس يسعى للتحالف مع بينيت عشية الانتخابات

غانتس يسعى للتحالف مع بينيت عشية الانتخابات

"تسييس الوباء": قرارات الحكومة الإسرائيلية تخضع لاعتبارات انتخابية

صراعات داخل

صراعات داخل "يهدوت هتوراة" قد تؤثر على نتائج الانتخابات

آيزنكوت: الأزمة السياسية الداخلية هي التهديد الوجودي المركزي

آيزنكوت: الأزمة السياسية الداخلية هي التهديد الوجودي المركزي

خلافات مع غانتس: أشكنازي لن يترشح بالانتخابات ضمن

خلافات مع غانتس: أشكنازي لن يترشح بالانتخابات ضمن "كاحول لافان"

نيسانكورين يستقيل من وزارة القضاء وآيزنكوت لن يشارك بالانتخابات

نيسانكورين يستقيل من وزارة القضاء وآيزنكوت لن يشارك بالانتخابات

استطلاع: الليكود يتراجع وحولدائي يزيد المشهد الانتخابي ضبابية

استطلاع: الليكود يتراجع وحولدائي يزيد المشهد الانتخابي ضبابية

مركبات المشتركة: الدعوات للوحدة... والاستعدادات لقوائم منفردة

مركبات المشتركة: الدعوات للوحدة... والاستعدادات لقوائم منفردة

أشكنازي يعتزم الانفصال عن غانتس والأخير يطالب نيسانكورين بالاستقالة

أشكنازي يعتزم الانفصال عن غانتس والأخير يطالب نيسانكورين بالاستقالة

غانتس يقيله من منصبه: نيسانكورين يعلن انضمامه لحزب حولدائي

غانتس يقيله من منصبه: نيسانكورين يعلن انضمامه لحزب حولدائي

رون حولدائي يعتزم خوض انتخابات الكنيست بحزب جديد

رون حولدائي يعتزم خوض انتخابات الكنيست بحزب جديد

خاص | مقترح إعادة ترتيب المقاعد في القائمة المشتركة

خاص | مقترح إعادة ترتيب المقاعد في القائمة المشتركة

انتخابات الكنيست: نشر مراقبين يحملون كاميرات في صناديق الاقتراع

انتخابات الكنيست: نشر مراقبين يحملون كاميرات في صناديق الاقتراع

ساعر يمارس ضغوطا على آيزنكوت لينضم لحزبه

ساعر يمارس ضغوطا على آيزنكوت لينضم لحزبه

استطلاع: نتنياهو لن يتمكن من تشكيل الحكومة المقبلة

استطلاع: نتنياهو لن يتمكن من تشكيل الحكومة المقبلة

من شارون إلى ساعر: انقسامات الليكود تضاعف قوة اليمين

من شارون إلى ساعر: انقسامات الليكود تضاعف قوة اليمين

شيلح ينسحب من

شيلح ينسحب من "ييش عتيد" ويعلن عن تأسيس حزب جديد

خروج الإسلامية عن الإجماع: اتساع هوة الخلاف مع مركبات المشتركة

خروج الإسلامية عن الإجماع: اتساع هوة الخلاف مع مركبات المشتركة

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القدس من "بوابات الأقصى" إلى "هبة باب العامود" والدفاع عن القلاع الأخيرة

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الوجود الفلسطيني في المدن الساحلية وصراع البقاء
الوجود الفلسطيني في المدن الساحلية وصراع البقاء

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حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟

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