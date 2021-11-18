هرتسوغ يهاتف إردوغان ويشكره على الإفراج عن الزوجين

أجرى الرئيس الإسرائيل، يتسحاق هرتسوغ، اليوم الخميس، محادثة هاتفية مع نظيره التركي، رجب طيب إردوغان، وشكره على الإفراج عن الزوجين الإسرائيليين، نتالي وموردي أوكنين، اللذين كانا معتقلين في تركيا بشبهة التجسس في أعقاب تصويرهما قصر أردوغان. ويتوقع أن يتحدث رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، مع إردوغان في وقت لاحق من اليوم.

وجاء في بيان صادر عن مكتب إردوغان، أنه خلال المحادثة جرى البحث في العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية، وأن أردوغان شدد على أهمية العلاقات التركية ـ الإسرائيلية من أجل الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضاف البيان أن إردوغان أكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة إعادة ترسيخ ثقافة السلام والتسامح والتعايش في المنطقة. وفي هذا السياق شدد أردوغان على أن تعزيز العلاقات الفلسطينية - الإسرائيلية واستئناف عملية السلام، يعد من الأولويات.

وأشار إردوغان إلى إمكانية تقليل اختلافات وجهات الرأي، في حال تم التوصل إلى تفاهم متبادل حول القضايا الثنائية والإقليمية.

ولفت إلى أن الحفاظ على التواصل والحوار بين تركيا وإسرائيل يصب في المصلحة المشتركة للجانبين.

ووصف بيان صادر عن مكتب هرتسوغ المحادثة بأنها جرت في "أجواء إيجابية".

وأشار البيان إلى أن هرتسوغ أعرب عن سعادته برغبة تركيا وإسرائيل في الدخول بحوار شامل حول القضايا الثنائية والإقليمية المتعلقة بالسلام الإقليمي.

ووصل الزوجان إلى إسرائيل، فجر اليوم. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية قولها إن مستشار الرئيس التركي، إبراهيم قالين، هاتف المسؤولة المؤقتة عن السفارة الإسرائيلية في أنقرة، إيريت ليليان، بعد ظهر أمس، وأبلغها بأنه اتخذ قرار بالإفراج عن الزوجين.