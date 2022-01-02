الصحة الإسرائيلية: 4197 إصابة جديدة بكورونا والحالات الخطيرة بارتفاع

شخصت 4197 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، أمس السبت، في وقت واصلت الحالات الخطيرة في الارتفاع، في مؤشر لاستمرار الارتفاع بالعدوى ونتائج الفحوصات الموجبة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد.

ومنذ منتصف الليل حتى التاسعة صباحا، شخصت 1407 إصابات جديدة بالفيروس، ما رفع الإصابات النشطة إلى 31958 إصابة نشطة، وبذلك بلغ إجمالي الإصابات بكورونا 1392144، بينما إجمالي الوفيات 8244 حالة وفاة، منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في البلاد في آذار/مارس 2020.

ومع اتساع دائرة تفشي الفيروس خلال الموجة الخامسة للجائحة، وسعت وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى من الفحوصات، حيث تم خلال الـ24 ساعة الماضية أخذ 92503 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 4.57% منها موجبة.

وواصل معامل تناقل العدوى(R) بالارتفاع وبلغ 1.84، في مؤشر لاستمرار تفشي الفيروس والإصابات والاستمرار بتسجيل معدلات قياسية يومية بالإصابات والعدوى، وهي الأعلى التي تسجل منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ومع تفشي الفيروس، لوحظ الارتفاع بالإصابات التي بحاجة إلى تسرير ورعاية طبية، حيث يرقد في مستشفيات البلاد 200، بينهم 110 بحالة خطيرة جدا، فيما تم ربط 37 مصابا بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وخلال الأسبوع الأخير، تضاعف عدد الإصابات التي تم تشخيصها، حيث سجلت 26857 إصابة جديدة خلال 7 أيام، في ارتفاع بنسبة 195.7%، كما سجلت 59 إصابة خطيرة، بينما وفيات كورونا واصلت التراجع بتسجيل حالتي وفاة فقط مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.