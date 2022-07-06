الوسيط الأميركي سيزور إسرائيل لبحث ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

يصل الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، آموس هوشستين، إلى إسرائيل، الأسبوع المقبل، في زيارة يجتمع خلالها مع مسؤولين إسرائيليين في محاولة لحل النزاع على الحدود البحرية مع لبنان، بحسب ما كشفت هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11")، مساء اليوم، الأربعاء.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الأربعاء، أن هوشستين سينضم إلى الوفد المرافق للرئيس الأميركي، جو بايدن، الذي يزور البلاد الأسبوع المقبل، وسيجتمع الوسيط الأميركي مع وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين إلهرار، في محاولة للمضي قدما في جهود الوساطة.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11")، فإن هوشستين سيعقد سلسلة من الاجتماعات مع الفريق الذي يمثل إسرائيل في المفاوضات غير المباشرة مع لبنان والتي تتم برعاية أممية ووساطة أميركية للتوصل إلى تفاهمات حول المناطق الحدودية البحرية المتنازع عليها بين تل أبيب وبيروت.

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي رفيع، قوله إن "هناك احتمالية لإحراز تقدم كبير في ملف ترسيم الحدود البحرية مع لبنان خلال الزيارة المتوقعة لهوشستين، مشيرا إلى أن الوسيط الأميركي سينقل للجانب الإسرائيلي مستجدات الموقف اللبناني في هذا الشأن.

ووفقا للتقديرات الإسرائيلية فإن "المسؤولين في لبنان معنيون للمضي قدما في المفاوضات والتوصل إلى اتفاق حول المناطق المتنازع عليها رغم محاولات حزب الله للتصعيد ضد إسرائيل في حقل ‘كاريش‘ للغاز".

وأشارت "كان 11" إلى إمكانية أن تدفع "أنشطة حزب الله" (في إشارة إلى إطلاق مسيرات باتجاه حقل "كاريش" الذي تزعم إسرائيل أنه يتواجد في "مياهها الاقتصادية") والمخاوف من التصعيد، إلى تنشيط المفاوضات في محاولة للتوصل إلى اتفاق سريع، منعا لإحباط مخرجات جولة الوساطة الحالية بهذا الخصوص.