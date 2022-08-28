لبيد يطلع نتنياهو على الوضع الأمني مع تقدم جهود إحياء الاتفاق النووي مع إيران

يجتمع رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، يوم غد، الإثنين، برئيس المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في مكتب لبيد في مقر وزارة الأمن في تل أبيب، من أجل إطلاعه على الوضع الأمني في ظل تقدم المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران الرامية لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

جاء ذلك بحسب ما أفاد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، لبيد، وذكر أن الاجتماع سيعقد في الساعة الخامسة مساء، علما بأن هذه الجلسة ستكون الثانية التي يعقدها لبيد مع نتنياهو لإطلاعه على التطورات الأمنية، منذ تولي لبيد منصبه، حيث اجتمع الاثنان قبل ثلاثة أسابيع في أعقاب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وبُعيد الإعلان عن الاجتماع، أصدر نتنياهو بيانا مصورا هاجم خلاله رئيس الحكومة الحالي، لبيد، ورئيس الحكومة البديل، نفتالي بينيت، ووزير الأمن، بيني غانتس، معتبرا أنهم "استسلموا للنوم خلال فترة حراستهم، وسمحوا لإيران بالتوصل إلى اتفاق يعرض مستقبلنا للخطر".

واعتبر نتنياهو أنه "للأسف، في العام الماضي، تخلى لبيد وغانتس تمامًا عن النضال ضد الاتفاق النووي مع إيران. لقد قاتلنا بعزم على مدى 12 عامًا ضد هذه الاتفاق وجعلنا الولايات المتحدة تنسحب منه. في المقابل خلال عامهم الوحيد في السلطة، لم يفعل لبيد وغانتس أي شيء للضغط على الإدارة الأميركية لمنعها من التوقيع على الاتفاق".

وتابع أنه "على عكسنا تماما، لم يذهبوا إلى الكونغرس، ولم يذهبوا إلى الأمم المتحدة، ولم يجروا حملة إعلامية قوية في وسائل الإعلام العالمية. وبعد أن توصلت الولايات المتحدة إلى تفاهمات مع إيران واتفقوا على النقاط الرئيسية، عندها فقط تذكر لبيد وغانتس أن يستيقظا، بعد فوات الأوان".

واعتبر أن "سيُذكر في التاريخ الملف النووي الإيراني كنموذج لعدم كفاءة لبيد وغانتس"، وأضاف أنه "من غير المعقول أن المسؤول عن الملف الإيراني في هذه الحكومة، يستجم الآن في إيطاليا، عشية توقيع الاتفاق بين واشنطن وطهران، وهو يقضي عطلته في منطقة لا تتوفر فيها شبكة تغطية (للهواتف المحمولة - في إشارة إلى تعذر الاتصال به)".

واعتبر أنه "هذه ليست الطريقة التي تحارب بها خطرا وجوديا. هذه ليست طريقة حماية إسرائيل". وتعهد بأنه سيستأنف جهوده لمنع إيران من حيازة سلاح نووي، "بعد انتخابه مجددا رئيسا للحكومة الإسرائيلية".

وكان نتنياهو قد أطلق حملة ضد إتمام جهود إحياء الاتفاق النووي مع طهران الموقع عام 2015، وذلك في خضم حملته لانتخابات الكنيست الـ25 المقررة في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وجاءت تصريحات نتنياهو موجَّهة للرأي العام الأجنبي والإسرائيلي على حد سواء،إذ أجرى، يوم الأربعاء الماضي، مقابلتين صحافيتين مع قناتي "العربية" السعودية و"فوكس نيوز" الأميركية، كما عقد مؤتمرا صحافيا في تل أبيب.