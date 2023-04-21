الشاباك يشارك بالتحقيق في مقتل حارس رئيس بلدية الطيبة.. الجناة سرقوا سلاحه

يشارك جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، في التحقيقات حول استهداف منزل رئيس بلدية الطيبة، شعاع منصور، بإطلاق النار، الليلة الماضية، الأمر الذي أسفر عن مقتل حارس أمنه، أدير غانم (25 عاما) من بلدة المغار.

جاء ذلك بحسب ما أفادت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن الجناة الذين أطلقوا النار على حارس الأمن، سرقوا سلاحه بعد ارتكاب الجريمة قبل أن يفروا من المكان.

من جانه، وصل وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إلى موقع الجريمة في الطيبة، وأعلن في بيان مقتضب صدر عن مكتبه، أنه يعتزم الاجتماع بقائد الشرطة في المدينة لتقييم الأوضاع الأمنية.

وكان منزل رئيس بلدية الطيبة، قد تعرض قبل حوالي شهر ونصف، لإطلاق نار من قبل مجهولين، غير أن الجريمة حينها لم تسفر عن وقوع إصابات. وتعززت الحراسة الشخصية لمنصور خلال الأشهر الأخيرة، عقب تهديدات على أمنه وحياته.

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