العدوان على جنين: العبوات الناسفة الفلسطينية شُغِّلت من بُعد.. والاحتلال يتجهز لعمليات انتقاميّة

جيش الاحتلال، يتحسب من وقوع عمليات "انتقامية"، عقب العدوان على جنين، ويتجهّز لذلك. وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أن العبوات الناسفة، التي تسببت بتعطل مركبات عسكرية للاحتلال، "سلكية"، غير أنها قد شُغِّلت من بُعد.

قرّر جيش الاحتلال الإسرائيليّ، إلغاء اقتحامات المستوطنين لـ"قبر يوسف"، شرقي مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، والتي كان من المقرر أن تُنفَّذ، مساء اليوم، وذلك في أعقاب عدوان الاحتلال على جنين ومخيّمها، ما أسفر عن استشهاد 5 أشخاص، أحدهم طفل، وإصابة 91 آخرين. كما اعترف جيش الاحتلال، بأن طائرة هليكوبتر، قد أُصيبت برصاص مقاومين، فيما أشارت تقديرات إسرائيلية إلى أن العبوات الناسفة، التي تسببت بتعطل مركبات عسكرية للاحتلال، "سلكيّة"، غير أنها قد شُغِّلت من بُعد.

جاء ذلك بحسب ما أفادت هيئة البثّ الإسرائيلية العامّة ("كان 11")، مساء اليوم، في تقرير أكدت فيه أن مئات المستوطنين، كانوا سيشاركون في الاقتحام الذي كان من المُزمع تنفيذه.

وقالت ("كان 11")، إن جيش الاحتلال، يتحسب من وقوع عمليات انتقامية، عقب العدوان على جنين، ويتجهّز لذلك.

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كما نقلت عن مصدر أمني إسرائيلي، أن ما وصفها بالمساعدة الجوية، والتي شملت قصفا جويا للاحتلال في جنين، هو الأول من نوعه في الضفة الغربية، منذ الانتفاضة الثانية؛ قد ساعدت عناصر الاحتلال، بشكل كبير. وذكر المصدر ذاته أن استخدامها "سيتواصل".

وقد تعطّلت عدة مركبات عسكرية تابعة للاحتلال، عقب استهدافها بعبوات ناسفة، وواجه جيش الاحتلال كمائن محكمة وضعتها المقاومة المسلحة في طرقات المدينة، وأدت إلى إعطاب عدد من آلياته، خلال انسحابها من جنين، ما أسفر عن إصابة عدد من عناصر وحدة "المستعربين".

وبخصوص ذلك، فإن التقديرات الإسرائيلية، تشير إلى أنه تمّ تفجير العبوات الناسفة من بُعد، وإلى أنها فُجّرت عبر "كابلات"، لا عن طريق بطاريات.

وذكرت هيئة البثّ، أنه تقرّر إلغاء اقتحام الليلة، في أعقاب عدوان الاحتلال في جنين، والذي تطلّب وصول تعزيزات عسكرية من مناطق أخرى في الضفة.

وقال جيش الاحتلال في بيان أعلن فيه انسحاب قواته من جنين ومخيمها: "في أعقاب عمليات القوات الأمنية في جنين، غادرت جميع القوات والمركبات المدينة".

وزعم أنه "طوال العملية، جميع القوات.... تصرفت بتصميم لإحباط التهديدات. كما تم إطلاق طائرات هليكوبتر، لإنقاذ جرحى وإنقاذ مقاتلين من المنطقة".

وأكد أنه "تم إطلاق مروحيات قتالية في وقت الحدث"، مشيرا إلى أنها "فتحت النار، لمساعدة القوات على الأرض"، على حدّ وصفه.

وذكر جيش الاحتلال أنه "وخلال العملية، تم إطلاق النار من أسلحة خفيفة على المروحيات، وتم رصد عدة إصابات" في إحداها.

وشهداء جنين الخمسة، هم: الشاب خالد عصاعصة (21 عاما)، والطفل أحمد يوسف صقر (15 عاما)، وقسام فيصل أبو سرية (29 عاما)، وقيس مجدي جبارين (21 عاما)، وأحمد خالد دراغمة (19 عاما) من مدينة طوباس.