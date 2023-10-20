إسرائيل شكّلت 368 ميليشيا مدنية جديدة وزودتها بعشرات آلاف الأسلحة

غالبية ميليشيات "الفرق المتأهبة" منتشرة في أطراف إسرائيل والمستوطنات، وقُدمت مؤخرا طلبات لتشكيل ميليشيات في المدن الكبرى في وسط إسرائيل* بن غفير: "على المواطنين حمل السلاح والتسلح"

شكّلت إسرائيل 368 ميليشيا مدنية جديدة تطلق عليها تسمية "الفرق المتأهبة" في أنحاء إسرائيل، منذ بدء الحرب على غزة. وعيّن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ضابط الشرطة المتقاعد، شمعون لافي، "منسقا خاصا" لهذه الميليشيات، وفق ما ذكرت صحيفة "معاريف" اليوم، الجمعة.

وتسعى إسرائيل إلى تشكيل أكثر من 560 ميليشيا كهذه، وتزويدها بعشرات آلاف الأسلحة الجديدة التي ستُسلم للمتطوعين فيها.

ونقلت الصحيفة عن بن غفير ادعاءه أن "لدينا شرطة قوية جدا، وأثبتت نفسها في خط النار، لكن برأيي على المواطنين حمل السلاح والتسلح". وأضاف أنه "وزعنا أمس 4000 قطعة سلاح تم شراؤها من مصنع إسرائيلي كي يكون متاحا توزيعها على الفور. وفي موازاة ذلك، تم طلب 15 ألف قطعة سلاح أخرى".

وأضافت الصحيفة أنه بعد تشكيل المئات من ميليشيات "الفرق المتأهبة" المنتشرة في بلدات يهودية خارج وسط إسرائيل وعند خط الخامس من حزيران/يونيو 1967 الفاصل بين إسرائيل والضفة الغربية وفي المستوطنات، تم مؤخرا تقديم طلبات لتشكيل ميليشيات كهذه في المدن الكبرى في وسط إسرائيل وفي القدس ومنطقتها.