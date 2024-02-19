الاحتلال يقدم لائحة اتهام ضد شقيقة العاروري

الشرطة الإسرائيلية أعلنت اليوم عن تقديم لائحة الاتهام ضد شقيقة صالح العاروري، دلال سليمان، قبل أسبوعين، وبعد أن اعتقلتها قوة من حرس الحدود في عارورة، بادعاء نقل أموال إلى شقيقها والتحريض وتأييد تنظيم محظور

أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم، الإثنين، عن تقديم لائحة اتهام إلى محكمة عسكرية في الضفة الغربية ضد شقيقة نائب رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، صالح العاروري، الذي اغتيل بغارة جوية إسرائيلية في بيروت.

وحسب الشرطة الإسرائيلية، فإن لائحة الاتهام ضد شقيقة العاروري، دلال سليمان، قُدمت قبل أسبوعين، لكن النشر حول الموضوع جرى اليوم. واعتقلت قوات من وحدة حرس الحدود في الضفة الغربية المحتلة سليمان من قرية عارورة قرب رام الله.

وادعت الشرطة أن اعتقال سليمان (52 عاما) وتقديم لائحة اتهام ضدها جاء في أعقاب تحقيق وعمليات مخابراتية أجرتها شعبة التحقيقات والمخابرات في حرس الحدود.

وتدعي لائحة الاتهام أن سليمان حولت أموالا إلى حركة حماس في السنتين الأخيرتين، وأن شقيقها أو أشخاص آخرين من قِبله استخدموا الأموال لأهداف مختلفة. وأضافت لائحة الاتهام أن سليمان تحدثت إلى وسائل إعلام، في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، "قامت بالتحريض".

ونسبت لائحة الاتهام لسليمان "تنفيذ خدمة لصالحة تنظيم غير مسموح به والتحريض وتأييد منظمة معادية".