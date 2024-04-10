بن غفير يحض غالانت على منع تحرير جثمان الأسير الشهيد وليد دقة

طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، وزير الأمن، يوآف غالانت، بممارسة صلاحياته لمنع تحرير جثمان الأسير الشهيد وليد دقة، الذي تواصل السلطات الإسرائيلية احتجازه، وترفض تسليمه إلى عائلته.

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واستشهد الأسير وليد دقة (62 عاما) يوم الأحد الماضي، بسبب تدهور حالته الصحية إثر إصابته بالسرطان بعد 38 سنة قضاها في الأسر، "بعد سلسلة من الجرائم الطبية التي نفذها الاحتلال بحقه، هادفًا إلى قتله"، بحسب هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير.

وفي رسالة رسمية بعث بعا السكرتير الأمني لبن غفير، الضابط موشيه بينشي، إلى السكرتير العسكري لوزير الأمن، ادعى أنه “بناء على سياسة وزير الأمن القومي ووفقا لتوصية المفتش العام للشرطة، "يجب معارضة تسليم جثمان" الشهيد دقة بذريعة "الأسباب التي تتعلق بالأسرى والمفقودين".

وأشار موقع "واينت" إلى قرار للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت الموسع) بـ"منع إعادة جثامين المخربين أياً كان موقعهم التنظيمي إذا أدينوا بقتل أو جرح إسرائيليين، أو حملوا سلاحا ضدهم، وذلك لاعتبارات تتعلق بـ"صفقة تبادل أسرى مستقبلية".

وجاء في رسالة بن غفير لغالانت أن الأسير دقة "يعتبر رمزا (للحركة الوطنية الأسيرة) بعد أن شغل منصب المتحدث باسم الأسرى ومندوبا عنهم في السجون التي قضى فيها فترة عقوبته"، وتابع "عندما انتشر خبر وفاته، أعربت حركة حماس عن تعازيها بوفاته، متهمة الوزير بن غفير بارتكاب جرائم بحق الأسرى ومحاولة إفشال جهود الوسطاء".

ولوّح بأنصار اليمين المتطرف للضغط على غالانت، واعتبر أن تحرير جثمان الأسير وليد دقة قد "يؤجج المشاعر القومية لدى عرب إسرائيل بشكل عام، وفي بلد المخرب بشكل خاص"، في إشارة إلى باقة الغربية، بلد الشهيد دقة.

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