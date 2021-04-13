يشوعا: نتنياهو قدم منافع لـ"بيزك" مقال تغطية داعمة في "واللا"

واصل مدير عام موقع "واللا" الإكتروني السابق، إيلان يشوعا، اليوم الثلاثاء، شهادته أمام المحكمة المركزية في القدس، في إطار مرحلة الإثباتات في الملف 4000 ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، المتهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وهذا اليوم الخامس التي يدلي فيها يشوعا بشهادته حول الأجواء في "واللا" والمحادثات بينه وبين مالك الموقع الإلكتروني وشركة "بيزك" للاتصالات الهاتفية الأرضية، شاؤول ألوفيتش، وزوجته إيريس، وعلاقاتهم مع مستشارين لنتنياهو بهدف تغطية إعلامية داعمة للأخير.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن "واللا" بواسطة الزوجين ألوفيتش سعى إلى تغطية إعلامية داعمة لنتنياهو، مقابل مصادقة وزارة الاتصالات، التي سيطر عليها نتنياهو، على توحيد شركتي "بيزك" و"ييس" للبث بالاقمار الاصطناعية، الأمر الذي سيحقق أرباحا بمبالغ طائلة لألوفيتش.

وقال يشوعا في شهادته، اليوم، إن "ألوفيتش تحدث عن أن رئيس الحكومة يبذل كل جهده من أجل المساعدة (في توحيد "بيزك" و"ييس") ونحن لا نكافئه بالشكل الكافي. ومجموعة الأصفار هم الصحافيين. وقلت له إننا ننجح، وأدركت أن الأمور الهامة هي بيزك ونحن ملزمون بمكافأته بواسطة تغطية إعلامية منحازة أكثر. ونحن في وضع يتعين علينا أن نلبي المطالب في نهاية الأمر".

وأضاف أنه "كان هناك طلبا بنشر تقارير داعمة لرئيس الحكومة في موضوع إيران وخطة الغاز وقلنا إننا بحاجة إلى شخص ينقل الرسائل التي نحتاج إليها".

وتابع يشوعا، حول الأجواء في "واللا" في العام 2015، أنه "لم تكن هناك حرية. ولم يكنه هناك وضعا أرى فيه تقريرا عن نتنياهو في الموقع من دون أن أتدخل به. وهذا كان مكثفا. وأذكر أنه كانت مطالب متواصلة. وكان النموذج أنه ليس نحن الذين نحرر الموقع ولذلك طولبنا مرارا بتغيير عنوان، عنوان ثانوي، صورة".

ووفقا ليشوعا، فإن ألوفيتش وزوجته قالا له إن "الابن يائير (نتنياهو) يجلس ويتابع كل شيء، وينهض في الصباح ويحرضهما. وهو يحرض والدته وبعد ذلك تصل مطالب أخرى".

وأضاف يشوعا أن ألوفيتش قال له في سياق حديث عن تقرير حول زوجة نتنياهو، سارة، إنه "أعطي السيدة (سارة نتنياهو) أي شيء ممكن، فهو ينتحر من أجلي". وأوضح يشوعا أن "هو ينتحر من أجلي، يقصد زوجها. والمقصود أن يساعد في منافع الوزارة في أمور مرتبطة ببيزك".