إسرائيل تستبعد هجوما أميركيا ضد إيران قبل رحيل ترامب

اعتبر محللون عسكريون إسرائيليون اليوم، الثلاثاء، أن مستوى التوتر العسكري في الشرق الأوسط، وخاصة في إيران، مرتفع جدا تحسبا من إقدام الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، في الأيام الأخيرة من ولايته، على شن هجوم عسكري. وأشار المحللون إلى أن أحداث الكونغرس، يوم الأربعاء الماضي، صعّدت التوتر في إيران، وأن هذا التوتر سيزول بتنصيب الرئيس المنتخب، جو بايدن، في 20 كانون الثاني/يناير الحالي.

وبحسب المحلل العسكري في "هآرتس"، عاموس هرئيل، فإن سيناريو هجوم أميركي ضد إيران ليس معقولا من وجهة النظر الإسرائيلية. ونقل عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن "جهاز الأمن الإسرائيلي على اتصال دائم مع البنتاغون والقيادة العليا للجيش الأميركي. ويتبين من هذه المحادثات أن الأميركيين لا يعتزمون القيام بخطوة هجومية ضد إيران في هذه الأيام، وأنه على الرغم من الظروف السياسية الحساسة في واشنطن، ليس معقولا أن يترجم تصرف غير مألوف للرئيس إلى عملية عسكرية في الشرق الأوسط".

وأضافت المصادر نفسها أن "إسرائيل أيضا لا تعتزم المبادرة إلى خطوة هجومية واسعة ضد إيران في أراضيها في هذه الأيام"، لكنهم اعتبروا أن "التخوف الأساسي في إسرائيل يتعلق بسلسلة سوء تفاهم متبادل يقود إلى اشتعال الوضع، خاصة على خلفية الخوف الإيراني من خطوة غير متوقعة من جانب ترامب".

متظاهرونن مسلحون خارج الكونغرس، أمس (أ.ب.)

وتابع هرئيل أن "إسرائيل تحسبت من تطورات كهذه خلال فترات تصعيد تدريجي في الماضي. وتنسب سلسلة أحداث أدت إلى بدء عملية ’الجرف الصامد’ (العدوان على غزة عام 2014)، لقراءة متبادلة وخاطئة لأفعال الخصم من جانب إسرائيل ومن جانب حماس، وفيما تم تفسير خطوات موضعية بالخطأ بأن الجانب الآخر يعتزم بدء حرب".

وأشار هرئيل إلى أن التوتر في إيران يؤثر على شريكاتها وأذرعها، وبينهم حزب الله والميليشيات في العراق وسورية. وفي هذه الأثناء لم تتحقق تخوفات أميركية وإسرائيلية بشأن عمليات انتقامية لاغتيال قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ولاغتيال العالم النووي الإيراني، محسنن فخري زادة.

رغم ذلك، أضاف هرئيل، فإن مستوى تأهب الجيش الإسرائيلي حاليا مرتفع جدا، وتم نصب بطارية دفاع جوي لصواريخ "باتريوت" في إيلات، والطيران الحربي الإسرائيلي يحلق بشكل مكثف في جميع الجبهات، وكذلك في الأجواء اللبنانية،، وخاصة في سماء بيروت. "ويبدو أن إسرائيل تستعد للجم هجوم محتمل ضدها، بصواريخ ومقذوفات وطائرات من دون طيار، منن جانب منظمات تعمل بتوجيه إيراني، وعلى عدة جبهات: سورية ولبنان في الشمال، والعراق في الشرق واليمن في الجنوب".

اتفاق نووي دائم

بدوره، اعتبر المحلل العسكري في "يديعوت أحرونوت"، أليكس فيشمان، أن "مستوى التوتر سيستمر بالارتفاع حتى 20 كانون الثاني/يناير الحالي".

ونقل فيشمان عن مصادر سياسية إسرائيلية "تتابع عن كثب استعدادات إدارة بايدن لبدء ولايتها"، قولها إن "المقربين من الرئيس المنتخب يرون كافة الخطوات الإيرانية الأخيرة في المجال النووي بأنها جزء من شروط بدء المفاوضات عندما يتم استئنافها. والإيرانيون يدركون جيدا الاستعدادات الجارية في الولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات ويعرفون المسار الذي يستعد له مستشارو بايدن".

وأضافت المصادر نفسها أن "قناة المعلومات هي تلك التي توصف بـ’المنفيين الإيرانيين’، الذين يشكلون حلقة وصل بين الحكومة الإيرانية ومستشاري بايدن، وفيما يحظر عليهم رسميا، وفق القانون، إجراء أي مفاوضات سياسية قبل دخول الرئيس إلى منصبه".

وليام بيرنز (أ.ب.)

ورأى فيشمان أن تعيين وليام بيرنز رئيسا لوكالة الاستخبارات المركزية الإيرانية (سي.آي.ايه.) يدل على أن الإدارة الجديدة تعتزم استئناف المفاوضات في القضية النووية الإيرانية، "لأن بيرنز هو شريك كامل لموقف الرئيس، القائل إن ثمة حاجة إلى حل القضية النووية الإيرانية بوسائل دبلوماسية. وهو الذي بدأ قناة المحادثات السرية مع الإيرانيين في العام 2013، في عمان ومن وراء ظهر إسرائيل. وبيرنز وجاك ساليفان، الذي سيعين مستشارا للأمن القومن لبايدن، كانا نائبان لوزيرة الخارجية هيلاري كلينتون. وكلاهما شاركا في الخطوات التي أدت إلى توقيع الاتفاق النووي".

ورجح فيشمان أن تحرر إدارة بايدن أموالا إيرانية مجمدة وأن تلغي العقوبات التي فرضها ترامب على إيران بعد انسحابه من الاتفاق النووي، عام 2018، ومنح إيران "أكسجين اقتصادي" قبيل الانتخابات هناك، في حزيران/يونيو المقبل. وفي المقابل، يلتزم الإيرانيون بوقف خرق الاتفاق النووي، الذي بدأوا فيه عام 2018، والسماح بمراقبة كاملة ووقف تحصيب اليورانيوم بنسبة 20%، وأن تبدأ المفاوضات حول اتفاق نووي جديد ودائم بعد الانتخابات الإيرانية.