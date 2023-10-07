الشاشات الإسرائيلية: أين الجيش؟

لم يعد لدى محللي "الشؤون العربية" أو المراسلين العسكريين في القنوات الإسرائيلية ما يدلون به على وقع "الصدمة" و"المفاجأة" | عاموس يدلين: "الحديث ليس عن حرب 73، ربما يجب العودة إلى 1948".

يقول مراسل تلفزيوني إسرائيلي في بث مباشر من إحدى البلدات في الجنوب، صباح اليوم السبت، "أريد أن أحمل السلاح... الآن الجميع يريد أن يحمل السلاح"، فيما تنقل الشاشة مشاهد من اقتحام عناصر "كتائب القسام" لمستوطنات إسرائيلية.

ويتصل مواطنون محاصرون في منازلهم في المستوطنات القريبة من قطاع غزة، ويستغيثون على الهواء المباشرة ويتساءلون "أين الجيش؟ منذ أربع ساعة نحاصر في منازلنا ولم يصل أي أحد...".

لم يعد لدى محللي "الشؤون العربية" أو المراسلين العسكريين في القنوات الإسرائيلية ما يدلون به على وقع "الصدمة" و"المفاجأة". صار دور المراسلين العسكريين طمأنة المتصلين بأن القوات الخاصة في الجيش ستصل إليهم في أقرب وقت. "القوات الخاصة في الطريق".

تتصل فتاة إسرائيلية لإحدى القنوات باكية: "لقد خطفوا والدي وأخذوه إلى غزة... لقد شاهدت صوره... أربع ساعات مرت ولم يقم أي أحد بأي شيء".

يرد المراسل العسكري مطالبًا المواطنين بعدم الخروج من المنازل أو الغرف المحصنة... "مواجهات مسلحة تجري في الخارج لتطهير الساحة...".

يوجز رئيس شعبة الاستخبارات العسكري السابق، عاموس يدلين، بأن الحديث ليس عن حرب 73، ربما يجب العودة إلى 1948.