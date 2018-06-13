الإحصاء الفلسطيني يعلن مؤشر غلاء المعيشة للشهر الحالي

أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، تقريرًا يُفصّل انخفاض مؤشر غلاء المعيشة خلال شهر أيار/مايو 2018. حيث سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في مناطق سيادة السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر والقدس المحتلة، انخفاضا مقداره 0.41% بالمقارنة مع نيسان/أبريل الذي سبقه.

ويتوزع الانخفاض بمؤشر غلاء المعيشة في أيار/مايو الحالي على النحول التالي: 0.94% في قطاع غزة المحاصر، في حين سجل الرقم القياسي ارتفاعا نسبته 0.31% في القدس المحتلة*، وبنسبة 0.22% في الضفة الغربية المحتلة**.

وعزى الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، السبب الرئيسي لانخفاض الأسعار لـ"انخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 10.41%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 6.09%، وأسعار الغاز بمقدار 2.91%، وأسعار الطحين بمقدار 1.81%، على الرغم من ارتفاع أسعار الدواجن الطازجة بنسبة 5.03%، وأسعار البيض بنسبة 4.21%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة 2.94%، وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 2.44%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بنسبة 1.72%".

وقال المركز إنه "عند مقارنة الأسعار خلال شهر أيار/مايو 2018 مع شهر أيار/مايو 2017" أشارت البيانات إلى انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك بمقدار 0.87%، بواقع 2.89% في قطاع غزة المحاصر، في حين سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعا نسبته 0.76% في القدس المحتلة*، وبنسبة 0.40% في الضفة الغربية المحتلة**.

وأضاف تقرير المركز "بمقارنة البيانات للأشهر الخمسة الأولى من العام 2018، سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك انخفاضا مقداره 1.11% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق" بواقع 1.95% في قطاع غزة المحاصر، وبمقدار 0.86% في الضفة الغربية المحتلة**، في حين سجل الرقم القياسي ارتفاعا نسبته 0.18% في القدس المحتلة*.

الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة المحاصر انخفاضا مقداره 0.94% خلال شهر أيار/مايو 2018 مقارنة مع شهر نيسان/أبريل 2018.

وقال تقرير المركز إن هذا الانخفاض قد نتج "بصورة رئيسية عن انخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 20.76%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 14.26%، وأسعار السجائر المستوردة بمقدار 11.00%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 5.61%، وأسعار الغاز بمقدار 3.09%، وأسعار الأرز بمقدار 1.78%، وأسعار الطحين بمقدار 1.50%، على الرغم من ارتفاع أسعار الدواجن الطازجة بنسبة 6.84%، وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 3.26%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة 4.24%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بنسبة 3.12%، وأسعار البيض بنسبة 3.12%".

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس المحتلة* ارتفاعا نسبته 0.31% خلال شهر أيار/مايو 2018 مقارنة مع شهر نيسان/أبريل 2018، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 11.59%، وأسعار الدواجن الطازجة بنسبة 10.42%، وأسعار البيض بنسبة 6.72%، وأسعار الطحين بنسبة 3.95%، وأسعار الأرز بنسبة 3.05%، وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 2.74%، على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 11.00%، وأسعار الغاز بمقدار 5.71%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بمقدار 3.08%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بمقدار 1.64%.

فيما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية المحتلة** ارتفاعا نسبته 0.22% خلال شهر أيار/مايو 2018 مقارنة مع شهر نيسان/أبريل 2018، وذلك "نتيجة لارتفاع أسعار البيض بنسبة 4.80%، وأسعار الدواجن الطازجة بنسبة 3.84%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة 3.50%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بنسبة 2.82%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 1.55%، وأسعار الدرنيات بنسبة 1.17%، على الرغم من انخفاض أسعار الغاز بمقدار 2.55%، وأسعار الطحين بمقدار 2.55%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 2.08%".

يوضح الجدول نسب التّغير الشّهرية في أسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية خلال الفترة منكانون ثاني/يناير – أيار/مايو 2018:

الاتجاه العام لحركة الأرقام القياسية لأسعار المستهلك في فلسطين خلال الفترة: أيار 2017 - أيار 2018

(سنة الأساس 2010 = 100)

ملاحظات:

*البيانات تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.

**البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.