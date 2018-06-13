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الإحصاء الفلسطيني يعلن مؤشر غلاء المعيشة للشهر الحالي

تاريخ النشر: 13/06/2018 - 11:32

الإحصاء الفلسطيني يعلن مؤشر غلاء المعيشة للشهر الحالي
(أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: خالد السيد

أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني،  تقريرًا يُفصّل انخفاض مؤشر غلاء المعيشة خلال شهر أيار/مايو 2018. حيث سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في مناطق سيادة السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر والقدس المحتلة، انخفاضا مقداره 0.41% بالمقارنة مع نيسان/أبريل الذي سبقه.

ويتوزع الانخفاض بمؤشر غلاء المعيشة في أيار/مايو الحالي على النحول التالي: 0.94% في قطاع غزة المحاصر، في حين سجل الرقم القياسي ارتفاعا نسبته 0.31% في القدس  المحتلة*، وبنسبة 0.22% في الضفة الغربية المحتلة**.

وعزى الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، السبب الرئيسي لانخفاض الأسعار لـ"انخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 10.41%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 6.09%، وأسعار الغاز بمقدار 2.91%، وأسعار الطحين بمقدار 1.81%، على الرغم من ارتفاع أسعار الدواجن الطازجة بنسبة 5.03%، وأسعار البيض بنسبة 4.21%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة 2.94%، وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 2.44%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بنسبة 1.72%".

وقال المركز إنه "عند مقارنة الأسعار خلال شهر أيار/مايو 2018 مع شهر أيار/مايو 2017" أشارت البيانات إلى انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك بمقدار 0.87%، بواقع 2.89% في قطاع غزة المحاصر، في حين سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعا نسبته 0.76% في القدس المحتلة*، وبنسبة 0.40% في الضفة الغربية المحتلة**.

انخفاض كميات الإنتاج الصناعي بمناطق سيادة السلطة الفلسطينية
أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، تقريرًا يُفصّل الانتاج الصناعي لشهر نيسان/أبريل من العام الحالي، حيث سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في مناطق سيادة السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر، انخفاضا...
 

وأضاف تقرير المركز "بمقارنة البيانات للأشهر الخمسة الأولى من العام 2018، سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك انخفاضا مقداره 1.11% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق" بواقع 1.95% في قطاع غزة المحاصر، وبمقدار 0.86% في الضفة الغربية المحتلة**، في حين سجل الرقم القياسي ارتفاعا نسبته 0.18% في القدس المحتلة*.

الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة المحاصر انخفاضا مقداره 0.94% خلال شهر أيار/مايو 2018 مقارنة مع شهر نيسان/أبريل 2018.

وقال تقرير  المركز إن هذا الانخفاض قد نتج "بصورة رئيسية عن انخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 20.76%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 14.26%، وأسعار السجائر المستوردة بمقدار 11.00%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 5.61%، وأسعار الغاز بمقدار 3.09%، وأسعار الأرز بمقدار 1.78%، وأسعار الطحين بمقدار 1.50%، على الرغم من ارتفاع أسعار الدواجن الطازجة بنسبة 6.84%، وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 3.26%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة 4.24%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بنسبة 3.12%، وأسعار البيض بنسبة 3.12%".

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس المحتلة* ارتفاعا نسبته 0.31% خلال شهر أيار/مايو 2018 مقارنة مع شهر نيسان/أبريل 2018، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 11.59%، وأسعار الدواجن الطازجة بنسبة 10.42%، وأسعار البيض بنسبة 6.72%، وأسعار الطحين بنسبة 3.95%، وأسعار الأرز بنسبة 3.05%، وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 2.74%، على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 11.00%، وأسعار الغاز بمقدار 5.71%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بمقدار 3.08%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بمقدار 1.64%.

فيما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية المحتلة** ارتفاعا نسبته 0.22% خلال شهر أيار/مايو 2018 مقارنة مع شهر نيسان/أبريل 2018، وذلك "نتيجة لارتفاع أسعار البيض بنسبة 4.80%، وأسعار الدواجن الطازجة بنسبة 3.84%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة 3.50%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بنسبة 2.82%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 1.55%، وأسعار الدرنيات بنسبة 1.17%، على الرغم من انخفاض أسعار الغاز بمقدار 2.55%، وأسعار الطحين بمقدار 2.55%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 2.08%".

يوضح الجدول نسب التّغير الشّهرية في أسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية خلال الفترة منكانون ثاني/يناير – أيار/مايو 2018:

 

الاتجاه العام لحركة الأرقام القياسية لأسعار المستهلك في فلسطين خلال الفترة: أيار 2017 - أيار 2018

(سنة الأساس 2010 = 100)

ملاحظات:

*البيانات تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.

**البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.

 


#الإحصاء الفلسطيني
#مؤشر الغلاء
#الضفة الغربية
#غزة
#القدس

من عرب 48

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