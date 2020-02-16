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العراق: تراجُع معدل الفقر إلى 20%

تاريخ النشر: 16/02/2020 - 17:02

العراق: تراجُع معدل الفقر إلى 20%
يشكو العراقيون من قلة فرص العمل وسوء الخدمات الأساسية (أ ب)
عرب ٤٨

تراجع معدل الفقر في العراق خلال العامين الأخيرين، إلى 20 في المئة هبوطا من 22 في المئة عام 2014، وفق ما قاله المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية، عبد الزهرة الهنداوي، اليوم الأحد.

وقال الهنداوي، في بيان إنه "بموجب مسح لوزارة التخطيط فإن معدل الفقر تراجع خلال العامين الأخيرين (2018-2019) إلى 20 في المئة مقارنة مع 22 في المئة عام 2014"، بحسب ما وردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضاف الهنداوي: "الأزمة الأمنية والاقتصادية الناجمة عن سيطرة داعش على ثلث مساحة البلاد عام 2014، أدى إلى تفاقم الفقر في البلاد بعد أن كان معدله 15 في المئة عام 2013"، علما بأن العراق لم يعلن معدلات الفقر في البلاد للفترة بين 2015 و2017 جراء الحرب التي كانت دائرة في مناطق شاسعة بين الجيش العراقي وتنظيم "داعش" الإرهابي.

وذكر الهنداوي أن وزارة التخطيط أطلقت خطة عام 2018 وتستمر لغاية 2022، تستهدف خفض نسبة الفقر في البلاد إلى 16 في المئة.

ويُعد الاقتصاد العراقي ريعيا لاعتماده على إيرادات بيع النفط الخام لتمويل ما يصل إلى 95 في المئة من نفقات الدولة.

وتقدم الدولة معونات مالية لأكثر من مليون و300 ألف عائلة فقيرة في أنحاء البلاد.

ويشكو السكان منذ سنوات طويلة من قلة فرص العمل وسوء الخدمات الأساسية مثل الكهرباء ومياه الشرب وخدمات الصحة والتعليم.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#معدل الفقر
#العراق
#وزارة التخطيط العراقية
#عبد الزهرة الهنداوي

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