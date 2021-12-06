الليرة التركية تسجل تراجعا جديدا أمام الدولار

سجلت الليرة التركية اليوم، الإثنين، تراجعا جديدا أمام الدولار بنسبة 0.7%، لتعود إلى أدنى مستوياتها أمام العملة الأميركية.

ويأتي هذا التراجع الجديد لليرة التركية وسط تأثرها باستمرار المخاوف بخصوص سياسات التيسير النقدي للبنك المركزي رغم ارتفاع معدل التضخم بأكثر من 21%.

ووفقا لما أوردته وكالة "رويترز"، فإن صرف الليرة التركية بلغ 13.8500 للدولار بحلول الساعة 6:17 بتوقيت غرينتش، فيما بلغ يوم الجمعة 13.7485.

ووصلت العملة التركية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 14.00 مقابل الدولار الأسبوع الماضي بعد تراجع كبير خلال الشهر المنصرم.