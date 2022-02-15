ارتفاع أسعار عملات رقميّة بينها "بيتكوين" وسط ترقّب مستجدات الأزمة الأوكرانيّة

ارتفع سعر العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" وعملات أخرى، الثلاثاء، وسط استمرار المخاطر الجيوسياسية ومخاوف اندلاع حرب بين روسيا وأوكرانيا، إضافة إلى قلق المستثمرين بشأن تخطيط الاحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية الشهر المقبل.

وعند الساعة العاشرة صباحا اليوم، تم تداول سعر بيتكوين، أكبر عملة رقمية مشفرة في العالم على ارتفاع 4.11 بالمئة على أساس يومي إلى 43 ألفا و941 دولارا.

وبلغت القيمة السوقية لـ"بيتكوين" 832.58 مليار دولار، بإجمالي 18.958 مليون وحدة متداولة من إجمالي 21 مليون وحدة مطروحة للتداول.

وارتفعت "إيثيريوم" ثاني أكبر عملة رقمية في العالم من حيث القيمة السوقية بعد بيتكوين، بنسبة 7.66 بالمئة إلى 3084 دولارا، بإجمالي قيمة سوقية 368.13 مليار دولار.

وزاد سعر عملة "تيثر" 0.01 بالمئة لتستقر عند دولار واحد للوحدة، بقيمة سوقية تبلغ 78.51 مليار دولار.

وارتفعت عملة "بي إن بي" 8.08 بالمئة، لتصل قيمتها السوقية إلى 70.38 مليار دولار.

وزادت القيمة السوقية لإجمالي العملات الافتراضية حول العالم، إلى 1.967 تريليون دولار، موزعة على 17.559 عملة افتراضية، يجري تداولها من خلال 458 منصة، حسب بيانات موقع "كوين ماركت كاب".

ولا تملك العملات الافتراضية، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.