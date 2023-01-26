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الذهب عند قمة 9 شهور

تاريخ النشر: 26/01/2023 - 09:46

الذهب عند قمة 9 شهور
(توضيحية - Getty Images)
عرب ٤٨ / وكالات

صعدت أسعار عقود الذهب الفورية، اليوم الخميس، عند أعلى مستوياتها في 9 شهور، مدعومة بتوقعات انتهاء التشديد النقدي الذي بدأ الفيدرالي الأميركي بتنفيذه منذ آذار/ مارس 2022.

ويعقد الفيدرالي الأميركي اجتماع لجنة السوق المفتوحة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وسط ترجيحات بزيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مقارنة، مع زيادات سابقة وصلت حتى 75 نقطة أساس في بعض الجلسات.

وخلال التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، صعدت أسعار العقود الفورية للذهب بنسبة 0.18 بالمئة، أو 3 دولارات إلى 1949 دولارا للأونصة.

والذهب، يعتبر ملاذا آمنا في حالة المخاطر وتراجعات مؤشر الدولار الأمريكي، والذي سجل صباح اليوم 101.3 نقطة، أدنى مستوى منذ أيار/ مايو الماضي.

ويرى خبراء في "وول ستريت"، أن الفيدرالي وصل إلى قمة التشديد النقدي، وقد يبدأ خلال وقت لاحق من العام الجاري، مرحلة تخفيض، بعد ظهور مؤشرات قوية على استمرار تباطؤ نمو أسعار المستهلك في الولايات المتحدة.

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#الذهب
#السوق المفتوحة
#الفيدرالي الأميركي
#نمو أسعار المستهلك
#الولايات المتحدة

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