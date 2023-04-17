"فيتش" ترفع التصنيف الائتماني لـ8 بنوك سعوديّة

ذكرت الوكالة في تقرير اليوم، أن رفع التصنيف شمل بنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك العربي الوطني، ومصرف الإنماء، والبنك السعودي للاستثمار، وبنك الجزيرة، وبنك الخليج الدولي - السعودية.

قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، الإثنين، إنها رفعت تصنيف ثمانية بنوك سعودية، بعد قرابة أسبوعين من قرارها رفع التصنيف الائتماني السيادي للمملكة.

وذكرت الوكالة في تقرير اليوم، أن رفع التصنيف شمل بنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك العربي الوطني، ومصرف الإنماء، والبنك السعودي للاستثمار، وبنك الجزيرة، وبنك الخليج الدولي - السعودية.

وفي 5 نيسان/ أبريل الجاري، نشرت "فيتش" تقريرا قالت فيه إنها رفعت تصنيف السعودية إلى "+A" من "A"، بفضل مواطن القوة في المالية العامة وقطاعها المصرفي المتين.

وذكرت في تقريرها حينه، أن رفع تصنيف السعودية يعكس ميزانيتها المالية والخارجية القوية، مع أرقام منخفضة للدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب صافي الأصول الأجنبية السيادية.

ولا تتجاوز ديون المملكة 24 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي بنهاية 2022، فيما تتجاوز الأصول الاحتياطية السيادية حاجز 450 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي السعودي.

وتوقعت الوكالة نموا حقيقيا بنسبة 5 بالمئة في القطاع الخاص غير النفطي في 2023 مقارنة مع 5.4 بالمئة في 2022، بدعم من ارتفاع النفقات الرأسمالية الحكومية، واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة بما في ذلك المشاريع الضخمة.