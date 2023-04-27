الدولار يستنزف الأسواق الناشئة... مصر من أبرز الضحايا

اعتماد الاقتصاد العالمي على الدولار كعملة مدفوعات تجارية واحتياطات أجنبية، تضغط على الاقتصادات عموما وخاصة الأسواق الناشئة، كالأرجنتين، ومصر، وغالبية دول إفريقيا.

دفع ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأميركي منذ 2022، إلى زيادة كلفة الحصول على العملة الأميركية من جانب الأسواق الناشئة، إضافة إلى إرهاق مدفوعات تجارتها الخارجية.

وأعلن وزير الاقتصاد الأرجنتيني، سيرجيو ماسا، أمس الأربعاء، أن بلاده تعتزم تسديد ثمن وارداتها الصينية باليوان (العملة الصينية) بدلا من الدولار الأميركي، وذلك للحد من استنزاف احتياطاتها من العملات الصعبة.

وتضررت الأرجنتين بحدة من زيادات الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة على الدولار، الأمر الذي زاد كلفة الحصول على العملة الأميركية من جهة، ورفع كلفة الديون المقومة بالدولار، من جهة أخرى.

وقال ماسا، بحسب ما أوردت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية، خلال اجتماع في بوينس آيرس مع السفير الصيني زو شياولي، إن الأرجنتين "ستبرمج جزءا من وارداتها باليوان (بما يساوي) أكثر من مليار دولار الشهر المقبل".

(Getty Images)

وتؤدي زيادة أسعار الفائدة على الدولار، إلى زيادة قوة العملة الأميركية أمام بقية العملات، فيما تحاول بقية الاقتصادات الحفاظ على جاذبية عملاتها بزيادات مماثلة على أسعار الفائدة.

والثلاثاء والأربعاء المقبلين، يعقد الفيدرالي الأميركي اجتماع لجنة السوق المفتوحة، لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة على الدولار، وسط ترجيحات بزيادتها 25 نقطة أساس، في زيادة عاشرة على التوالي؛ إلا أن اعتماد الاقتصاد العالمي على الدولار كعملة مدفوعات تجارية واحتياطات أجنبية، تضغط على الاقتصادات عموما وخاصة الأسواق الناشئة، كالأرجنتين، ومصر، وغالبية دول إفريقيا.

وبحسب بيانات منظمة التجارة العالمية العام الماضي، فإن 86 بالمئة من التجارة العالمية تتم بالدولار الأميركي، فيما أظهرت بيانات لصندوق النقد الدولي، أن الدولار يمثل 58.3 بالمئة من احتياطات الدول لدى الصندوق المؤلفة من 7 عملات رئيسة.

والعملات السبع هي: اليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، واليوان الصيني، والفرنك السويسري، والدولار الأسترالي، والين الياباني، والدولار الكندي.

وفي نهاية آذار/ مارس الماضي، أعلنت البرازيل والصين، أنهما اتفقتا على استخدام عملتيهما المحليتين في التبادل التجاري فيما بينهما، بدلًا من استخدام الدولار.

كذلك، تقود كل من الصين وروسيا، جهودا مع اقتصادات أخرى بصدارة الهند، على تنفيذ مدفوعات التجارة بعيدا عن الدولار الأميركي، لأسباب سيادية واقتصادية وسياسية.

(Getty Images)

وتسبب الدولار القوي، في تخارج (مغادرة الأموال إلى خارج الدولة لأسواق أخرى) أكثر من 23 مليار دولار من الأموال الساخنة (الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين) في مصر، منذ آذار/ مارس 2022، فيما تسببت قوة الدولار الناتجة عن زيادة أسعار الفائدة، إلى جانب التضخم العالمي، بزيادة كلفة الواردات المصرية من الخارج بنسبة 90 بالمئة إلى أكثر من 9.5 مليارات دولار شهريا.