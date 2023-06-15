أسعار الذهب عند قاع 3 شهور بفعل تصريح للفيدراليّ الأميركيّ

في التعاملات الصباحيةاليوم، تراجعت عقود الذهب الفورية بنسبة 0.54 بالمئة أو 11 دولارا إلى 1931 دولارا للأونصة، وهو أدنى مستوى منذ منتصف آذار/ مارس الماضي.

تراجعت أسعار العقود الفورية للذهب في التعاملات الصباحية، اليوم الخميس، إلى أدنى مستوى في ثلاثة شهور، متأثرةً بتصريح لرئيس الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي)، بشأن أسعار الفائدة.

وأمس الأربعاء، قال رئيس الفيدرالي، جيروم باول، في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، إنه يتوقع تنفيذ زيادتين على أسعار الفائدة خلال العام الجاري بمقدار 25 نقطة أساس في كل مرة.

وأبقى الفيدرالي الأميركي، أمس، على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 5 بالمئة- 5.25 بالمئة، مع تبقي أربعة اجتماعات خلال 2023.

وفي التعاملات الصباحيةاليوم، تراجعت عقود الذهب الفورية بنسبة 0.54 بالمئة أو 11 دولارا إلى 1931 دولارا للأونصة، وهو أدنى مستوى منذ منتصف آذار/ مارس الماضي.

والذهب مخزن للقيمة، ويُستخدم أداة تحوط من التضخم، وهو ملاذ آمن في وقت الأزمات الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية والمالية.

ووصلت أسعار الذهب خلال العام الجاري إلى مستوى 2025 دولارا للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ آب/ أغسطس 2020، بحسب بيانات.