استثمار أكثر من 1.4 مليار دولار في بطاريّات الليثيوم في بوليفيا

كثيرًا ما يوصف الليثيوم بأنه "الذهب الأبيض" لثورة الطاقة النظيفة، وهو مكون مرغوب فيه للغاية يستعمل في صنع الهواتف المحمولة وبطاريات السيارات الكهربائية.

أعلنت الحكومة البوليفيّة، اليوم الجمعة، عن عزم شركتان؛ روسيّة وصينيّة، استثمار أكثر من 1.4 مليار دولار في صناعة بطاريّات الليثيوم.

وتعتبر الأراضي البوليفيّة إحدى أكبر الدول التي تمتلك احتياطات من المعدن المستخدم في بطاريّات السيارات الكهربائيّة.

وقال الرئيس البوليفي لويس آرسي في حدث عام إن "سيتيك غوان" الصينية ومجموعة "يورانيوم وان" الروسية اللتين تمتلك الدولة حصة كبيرة فيهما، ستشتركان مع شركة "واي إل بي" المملوكة للدولة البوليفية لبناء مصنعين لمعالجة كربونات الليثيوم.

كثيرا ما يوصف الليثيوم بأنه "الذهب الأبيض" لثورة الطاقة النظيفة، وهو مكون مرغوب فيه للغاية يستعمل في صنع الهواتف المحمولة وبطاريات السيارات الكهربائية.

وقال آرسي "نحن ندعم عملية التصنيع في البلد"، وسيبدأ بناء المصنعين في غضون ثلاثة أشهر.

كما أبرمت بوليفيا التي تقول إنها تمتلك أكبر احتياطي في العالم، في كانون الثاني/يناير اتفاقية مع مجموعة "سي بي إس" الصينية لبناء مصنعين لبطاريات الليثيوم.

وقالت وزارة الطاقة البوليفية في بيان إن كلا من المصنعين الجديدين ستكون له قدرة على إنتاج ما يصل إلى 25 ألف طن متري من كربونات الليثيوم سنويًا.

والصين وروسيا من بين مشتري الليثيوم الرئيسيين من بوليفيا. يتم استخراج الليثيوم في الغالب في أستراليا وأميركا الجنوبية.