التباطؤ الاقتصاديّ يلقي بثقله على الطلب العالميّ على النفط

قالت الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها الشهري، إنّ "رياحا معاكسة للاقتصاد الكلّي، والتي تتجلّى من خلال التباطؤ المتزايد في قطاع التصنيع، دفعتنا إلى مراجعة تقديرات النمو للعام 2023، نزولا لأول مرّة هذا العام".

من المتوقّع أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى 102,1 مليون برميل يوميا في سنة 2023، وهو مستوى قياسي مرتفع على الرغم من تعديل التوقعات نزولا، بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي، وفقا لتقرير صدر، اليوم الخميس.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها الشهري، إنّ "رياحا معاكسة للاقتصاد الكلّي، والتي تتجلّى من خلال التباطؤ المتزايد في قطاع التصنيع، دفعتنا إلى مراجعة تقديرات النمو للعام 2023، نزولا لأول مرّة هذا العام".

وأضافت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا، أنّ "الطلب العالمي على النفط، يتعرّض لضغوط بيئية صعبة، خصوصا بسبب التشديد الدراماتيكي للسياسة النقدية في العديد من البلدان المتقدّمة والنامية على مدى الأشهر الـ12 الماضية".

ومع ذلك، سيكون الطلب أعلى ممّا كان عليه في العام 2022 بـ2,2 مليون برميل يوميا، حيث أنّ الصين تقف وراء "70 في المئة من الزيادة الإجمالية"، بينما سيظل الطلب من قبل دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي "ضعيفا".

ولكن من المتوقّع أن يتباطأ النمو بعد إلى 1,1 مليون في العام 2024.

وفي حزيران/ يونيو، توقّعت وكالة الطاقة الدولية لأول مرّة ذروة في الطلب العالمي على النفط "قبل نهاية العقد"، بسبب الاعتماد على السيارة الكهربائية.

وتراجعت الصادرات الروسية في حزيران/ يونيو من 600 ألف برميل يوميا إلى 7,3 مليون برميل، وهو أدنى مستوى "منذ آذار/ مارس 2021".

وقالت وكالة الطاقة إنّ العائدات المرتبطة بهذه الصادرات، تراجعت أيضا بمقدار نحو 1,5 مليار دولار، لتصل إلى 11,8 مليار دولار "بالقرب من نصف مستواها قبل عام".