بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر: "إيكيا" تحذّر من تأخّر تسليم بضائعها

قالت إيكيا إنّها على اتّصال وثيق مع شركات الشحن الّتي تتعامل معها، وهي تعتبر سلامة طواقم هذه الشركات أولويّتها القصوى.

أعلنت شركة "إيكيا" أنّ تغيير العديد من شركات الشحن مسارات سفنها لتجنّب تعرّضها للهجمات في البحر الأحمر قد يؤدّي لتأخير عمليّات تسليم بضائع شركة الأثاث السويديّة العملاقة، وربّما فراغ رفوف متاجرها.

ودفعت الموجة الأخيرة من الهجمات الصاروخيّة والهجمات بطائرات مسيرة على سفن الشحن من قبل الحوثيّين المدعومين من إيران، العديد من السفن إلى تجنّب عبور البحر الأحمر وقناة السويس، وهي نقطة عبور لنحو 10 في المئة من التجارة العالميّة.

ويضيف إبحار السفن حول أفريقيا أسبوعًا آخر للرحلة بين آسيا وأوروبا، فضلًا عن مئات الآلاف من الدولارات من تكاليف الوقود.

وأفادت إيكيا وكالة فرانس برس في رسالة بالبريد الإلكترونيّ أنّ "الوضع في قناة السويس سيؤدّي إلى تأخيرات وقد يتسبّب في قيود على توفّر بعض منتجات إيكيا".

وتعبر نحو 20 ألف سفينة قناة السويس كلّ عام.

وقالت إيكيا إنّها على اتّصال وثيق مع شركات الشحن الّتي تتعامل معها، وهي تعتبر سلامة طواقم هذه الشركات أولويّتها القصوى.

وأضافت الشركة "في غضون ذلك، نقوم بتقييم خيارات التوريد الأخرى لضمان توافر منتجاتنا، ونواصل مراقبة الوضع من كثب في المستقبل".

وخلال الأسابيع الماضية، نفذت الجماعة اليمنيّة عدة هجمات ضد سفن تبحر في البحر الأحمر، "متوجهة لإسرائيل أو مرتبطة بها"، وذلك "تضامنّا مع قطاع غزة" الذي يتعرض لعدوان إسرائيليّ مدمّر وحصار خانق، راح ضحيّته أكثر من 20 ألف شهيد، بالإضافة إلى نحو 54 ألف إصابة، ودمار واسع في البنية التحتيّة.