ستاندرد آند بورز تخفض تصنيف ديون إسرائيل

صرحت الوكالة في بيان أنّ "التصعيد الأخير للمواجهة مع إيران يزيد المخاطر الجيوسياسية المرتفعة أصلا بالنسبة إلى إسرائيل".

خفّضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني "إس آند بي"، أمس الخميس، تصنيف ديون إسرائيل من AA- إلى A+ بسبب "تصاعد المواجهة مع إيران" وأعطتها نظرة مستقبلية سلبية، ما يشير إلى احتمال تخفيض إضافي في الأشهر المقبلة.

وقالت الوكالة في بيان إنّ "التصعيد الأخير للمواجهة مع إيران يزيد المخاطر الجيوسياسية المرتفعة أصلا بالنسبة إلى إسرائيل".

وأضافت أنه "نعتقد أن نزاعا إقليميا أوسع نطاقا سيتم تجنبه، لكن يبدو أن الحرب بين إسرائيل وحماس والمواجهة مع حزب الله ستستمر طوال عام 2024".

وهذه ثاني مرة تشهد إسرائيل تخفيضا في تصنيف ديونها الطويلة الأجل. وفي شباط/ فبراير، خفضت وكالة موديز أيضا التصنيف الائتماني لإسرائيل بسبب الحرب على غزة.