"بيروت مدينة منكوبة": قتلى وجرحى في انفجار هائل

هز انفجار ضخم مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، بعد عصر اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن إصابة العشرات وسط أنباء عن سقوط قتلى. فيما أعلن محافظة بيروت العاصمة اللبنانية "مدينة منكوبة"، مشددا على أن "حجم الأضرار هائل"، مشبها الواقعة بتفجير "هيروشيما" و"ناغازاكي‎".

ونقلت قناة المنار اللبنانية عن مصدر أمني أن "حريقا في العنبر رقم 12 في المرفأ، أدى إلى انفجار خزانات تحتوي على مادة النترات"، بعد أن كانت التقارير الأولية قد تحدثت عن أن الانفجار نتج عن حريق في مستودع للمفرقعات.

ونقل الصحافي في القناة 12 الإسرائيلية، عميت سيغال، عن مسؤول إسرائيلي رفيع، في تعليقه على الانفجار في بيروت، قوله إن إسرائيل غير متورطة في الانفجار؛ وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكينازي: "يبدو أن الانفجار في بيروت نتج عن حادث في المرفأ".

ونقلت "رويترز" عن مصدرين أمنيين وشاهد عيان أن الانفجار وقع في منطقة الميناء التي تحتوي على المستودعات. وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار ناجم عن مفرقعات داخل أحد المستودعات في مرفأ بيروت.

وتحدثت التقارير عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، وأشارت إلى أضرار كبيرة في مكان الانفجار، وأفادت بأن سيارات الإسعاف تنقل مئات الجرحى إلى المستشفيات المحيطة.

وقال مصدر أمني وآخر طبي إن عشر جثث على الأقل نُقلت إلى المستشفيات في أعقاب الانفجار.

وفي وقت سابق، أشارت تقارير محلية إلى أن الانفجار وقع في العنبر رقم 12 في المرفأ، مضيفة أن المستودع الذي وقع فيه الانفجار يحتوي على مادة البنزين.

وقال مدير عام الجمارك بدري ضاهر، في حديث لقناة تلفزيونية محلية، إن "عنبر كيماويات انفجر في مرفأ بيروت".

وقالت "فرانس برس" إنه لم يعرف سبب الانفجار ولا موقعه بالضبط، لكن البنايات في وسط بيروت اهتزّت نتيجة الانفجار، وتحطم الزجاج في قطر كبير من أحياء العاصمة، وسط تصاعد أعمدة الدخان الكثيف.

وذكر مراسل وكالة "الأناضول" في بيروت أن الانفجار خلف أضرارا كبيرة بالمباني في جميع أنحاء العاصمة، بما في ذلك مقر الحكومة اللبنانية كما تضرر منزل سعد الحريري، فيما قالت مصادر مقربة منه إنه بخير ويتابع تطورات الانفجار.

دخان كثيف في المنطقة التي شهدت الانفجار

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة للانفجار، كما لفتت التقارير إلى حريق في مستودع بمرفأ بيروت أعقبه انفجار صغير، وبعد لحظات هز المكان انفجار ضخم "سمعت أصداؤه في كل أنحاء العاصمة".

وتحدثت الوكالة الأنباء الرسمية اللبنانية عن "إصابات وأضرار كبيرة في المنازل والسيارات في محيط منطقة الكرنتينا والجوار، جراء الانفجار الذي وقع في مستودع المفرقعات في المرفأ".

وأصيب السكان بالذعر فيما عم الدمار كل أنحاء العاصمة. ولم يعرف بعد سبب الانفجار. وقال مصدر أمني إنه وقع في مرفأ بيروت القريب من وسط العاصمة، مشيرا yلى وقوع انفجارين متتاليين. وأضاف "سقط عشرات الجرحى".

وأقفلت القوى الأمنية كل الطرق المؤدية الى المرفأ، ومنع الصحافيون من الاقتراب. ولم يسمح إلا لسيارات الإسعاف والدفاع المدني بالمرور. وكان أقرباء موظفين في المرفأ يجادلون القوى الأمنية مصرين على دخول حرم المرفأ للاطمئنان على أقربائهم.

واستقبلت مستشفيات بيروت والمناطق المحيطة، عددا كبيرا من الجرحى في أقسام الطوارئ. كما أفاد الصليب الأحمر اللبناني، في بيان، بانتقال أكثر من 30 فرقة منه إلى مرفأ بيروت.

وتفقد محافظ بيروت مروان عبود، مكان وقوع الانفجار في المرفأ، مشيرا إلى "فقدان الاتصال بعناصر من فوج إطفاء بيروت". وقال عبود خلال جولته التفقدية: "بيروت مدينة منكوبة وحجم الأضرار هائل، وما حدث أشبه بتفجيري هيروشيما وناغازاكي".

فيديو جديد للـ #انفجار الذي وقع داخل عنبر رقم 12 في مرفأ #بيروت #لبنان pic.twitter.com/ABUAf9wNG0 — شباب السنّة في لبنان (@sonnaleb3) August 4, 2020

ويفترض أن تصدر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بعد يومين حكمها في قضية اغتيال رفيق الحريري، الذي قتل مع 21 شخصا آخرين في وسط العاصمة في انفجار ضخم نفذه انتحاري.

ويشهد لبنان حاليا أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مع تدهور في سعر العملة، وقيود على الودائع المصرفية، وتضخم وغلاء في الأسعار. بالإضافة إلى خسارة الآلاف وظائفهم.

وقبل أسبوع، أدعت إسرائيل أنها أحبطت هجوما، وأطلقت النار على مسلحين عبروا "الخط الأزرق" قرب المناطق الحدودية جنوب لبنان، قبل أن يعودوا إلى الجانب اللبناني.

ونسب رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "عملية التسلل" المزعومة إلى حزب الله اللبناني، ما نفاه الحزب.