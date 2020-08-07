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مصرع شخص من عرعرة وإصابتان خطيرتان في حادث طرق قرب كفر قرع

تاريخ النشر: 07/08/2020 - 21:09

مصرع شخص من عرعرة وإصابتان خطيرتان في حادث طرق قرب كفر قرع
من موقع الحادث
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

لقي رجل يبلغ من العمر 49 عاما من عرعرة، مصرعه، وأُصيب آخرون بجراح متفاوتة، إثر حادث طرق، وقع مساء اليوم الجمعة، في طريق قريب من بلدة كفر قرع.

وأُصيب في الحادث 3 أشخاص، تعرّض اثنان من بينهم لإصابات خطيرة.

وجاء في التفاصيل، أن الحادث وقع بين سيارة خاصة وشاحنة، بالقرب من "ريغافيم" في وادي عارة.

من موقع الحادث

وقدمت الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان، الإسعافات الأولية للمُصابين، وتم نقلهم إلى مشفَيي؛ "رمبام" في مدينة حيفا، و"هيلل يافه" بمدينة الخضيرة، لاستكمال تلقي العلاج.

وعملت طواقم الإنقاذ على إخراج المصابين من المركبتين اللتين كانوا عالقين فيهما.

وقالت الشرطة، إنها شرعت بالتحقيق في ملابسات الحادث.

من موقع الحادث

وشهدت المنطقة القريبة من الحادث، أزمة سير خانقة، إثر تعطّل حركة المرور بسبب الحادث.

وقال مصدر طبي، إنه "تم تخليص عالق وصفت حالته بالحرجة، ونُقل بمروحية إلى المشفى لتلقي العلاج"ـ غير أن محاولات الإبقاء على حياته باءت بالفشل.

ولقي شخص مصرعه متأثرا بجراحه الخطيرة، إثر تعرضه لحادث طرق مروّع على شارع رقم 2 بالقرب من نتانيا وسط البلاد، صباح اليوم الجمعة.

السيارة انحرفت عن مسارها إثر الحادث

وفي التفاصيل، فإن الحادث نجم عن اصطدام بين سيارة خصوصية وشاحنة، ما أسفر عن اشتعال النار بالأولى ومصرع سائقها.

واستدعيت طواقم من الإنقاذ والإسعاف إلى المكان، وعملت على تخليص سائق السيارة الخصوصية، بيد أنه جرى إقرار وفاته بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياته.

وفجر أمس الخميس، توفي شخصان، في حادثي طرق منفصلين قرب الناصرة، إذ لقي شاب مصرعه بعد أن علقت مركبته تحت عجلات شاحنة، بينما في منطقة أريحا، لقي شاب من البعينة النجيدات حتفه جراء تصادم بين مركبتين.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#كفر قرع
#حادث طرق

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