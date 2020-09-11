القيادة الفلسطينية تطالب البحرين بالتراجع "الفوري" عن التطبيع مع إسرائيل؛ نسف للمبادرة العربية

طالبت القيادة الفلسطينية، من البحرين، التراجُع عن التطبيع مع إسرائيل، موضحة أن اتفاق "السلام" بين المنامة وتل أبيب، يُعدّ نسفًا للمبادرة العربية للسلام، فيما توالت بيانات التنديد والاستنكار من الفصائل الفلسطينية تباعًا، كما دعت فلسطين سفيرها في المنامة عقب الإعلان.

جاء ذلك بعد أن أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، عن تطبيع رسميٍّ للعلاقات بين إسرائيل والبحرين، فيما قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحافي، إنه سيتمّ "الليلة التوصل إلى اتفاق سلام آخر مع دولة عربية أخرى، هي البحرين"، فيما أعلن ملك البحرين عن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، ومن المُقرر أن يوقّع نتنياهو ووزير خارجية البحرين، اتفاق "السلام" الثلاثاء المُقبل.

وأعلنت القيادة الفلسطينية في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، "رفضها واستنكارها الشديدين للإعلان الثلاثي الأميركي- البحريني- الإسرائيلي حول تطبيع العلاقات بين دولة الاحتلال الإسرائيلي ومملكة البحرين، وتعتبره خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية، كما تعتبر هذه الخطوة دعما لتشريع جرائم الاحتلال الإسرائيلي البشعة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، في الوقت الذي تواصل فيه دولة الاحتلال سيطرتها على الأراضي الفلسطينية وضمها بالقوة العسكرية، وتعمل بشكل حثيث على تهويد مدينة القدس والسيطرة على المقدسات الإسلامية والمسيحية وارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني".

وأوضحت القيادة في بيانها، أنها "تنظر إلى هذه الخطوة بخطورة بالغة إذ إنها تشكل نسفا للمبادرة العربية للسلام، وقرارات القمم العربية، والإسلامية، والشرعية الدولية"، لافتةً إلى أنها "ترفض هذه الخطوة التي قامت بها مملكة البحرين، وتطالبها بالتراجع الفوري عنها، لما تلحقه من ضرر كبير بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني والعمل العربي المشترك".

وجدّدت "دعوتها للدول العربية الشقيقة بضرورة التمسك بالمبادرة العربية للسلام كما جاءت في العام 2002، كما تدعو المجتمع الدولي للتمسك بالقانون الدولي وبقرارات الشرعية الدولية".

وأضافت: "تؤكد القيادة الفلسطينية مرة أخرى بأنها لم ولن تفوض أحدا للحديث باسمها، كما تؤكد أن السلام والاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية كافة، ونيل الشعب الفلسطيني استقلاله في دولته ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين على أساس القرار الأممي 194، وواهم من يعتقد أن هذه التنازلات التي تأتي على حساب حقوق الشعب الفلسطيني سوف تخدم السلام والأمن والاستقرار في المنطقة".

من جانبه، اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، أن اتفاق التطبيع الإسرائيلي البحريني، "طعنة أخرى غادرة، توجه إلى ظهر الشعب الفلسطيني".

وأوضح أبو يوسف أن اتفاق التطبيع الإسرائيلي البحريني "طعنة أخرى غادرة، توجه إلى ظهر الشعب الفلسطيني، من خلال هذا التطبيع الذي يجري مع دولة عربية أخرى هي البحرين".

وأضاف: "أول أمس (الأربعاء) في اجتماع الجامعة العربية، كان واضحا تماما أن العديد من الدول العربية تحاول إجهاض نص مشروع قرار إدانة الإمارات لتطبيعها مع الاحتلال، ما أكد بما لا يدع مجالا للشك أن دولا أخرى تحذو حذو الإمارات للأسف"، بحسب "الأناضول".

والأربعاء، أسقط وزراء الخارجية العرب، مشروع قرار قدمته فلسطين، يدين اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، حسب السفير الفلسطيني المناوب لدى الجامعة، مهند العكلوك.

وتابع القيادي بمنظمة التحرير: "أعتقد هذا يعطي رسالة واضحة، أنه أمام التصعيد العدواني الاحتلالي في الأراضي المحتلة وصفقة القرن الأمريكية، وأمام انغلاق الأفق السياسي، تأتي دولة أخرى تقدم أوراق اعتماد للولايات المتحدة وإسرائيل".

وشدد أبو يوسف، على أن "ذات الموقف الذي اتخذناه حول الإمارات، سيتخذ إزاء أي دول أخرى تطبع مع إسرائيل"، في إشارة إلى استدعاء السلطة الفلسطينية سفيرها في الإمارات، لإجراء مشاورات، بعد إعلانها التطبيع مع إسرائيل.

بدوره، قال أمين عام المبادرة الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، إن اتفاق التطبيع البحريني ينضوي في "صفقة القرن" ويُعد استسلاما لحكام إسرائيل، بحسب ما نقلت عنه وكالة "الأناضول" للأنباء.

من جانبها، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الجمعة، أن تطبيع علاقات البحرين مع إسرائيل "إصرار على تطبيق بنود صفقة القرن التي تصفي القضية الفلسطينية".

ونقلت "الأناضول" عن المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، القول، إن "انضمام هذه الدول لمسار التطبيع يجعلها شريكة في صفقة القرن (الأميركية)، التي تشكل عدوانا على شعبنا".

وأضاف: "هذا المسار بالتأكيد يشكل ضررا بالغا على القضية الفلسطينية، ودعما للاحتلال والرواية الصهيونية".

وذكر عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، نافذ عزام، إن تطبيع البحرين علاقاتها مع إسرائيل هو استمرار لانهيار النظام العربي الرسمي، وتأكيد على أن هؤلاء المطبعين لم يكونوا يوما في صف الشعب الفلسطيني ولم يؤمنوا بقضية الأمة المركزية.