22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أم الفحم

سجلت 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مدينة أم الفحم، حسب معطيات نشرتها بلدية أم الفحم صباح اليوم، الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان بلدية أم الفحم، عبد المنعم فؤاد، أن "عدد الحالات الجديدة التي شخصت، أمس الخميس، 22 حالة. عدد الإصابات النشطة الآن: 227 حالة. اللون: برتقالي. المؤشر الضوئي لكورونا 6.3. نسبة الفحوص الموجبة من مجمل الفحوص: 9%. عدد الإصابات لكل 10000 مواطن هو 23 إصابة".

وأضاف أن "اليوم الجمعة، لا توجد محطات فحص كورونا في السوق البلدي. اليوم، مركز التطعيم المشترك يعمل حتى الواحدة ظهرا، غدا السبت حتى ساعات المساء، بدءًا من الأحد التطعيم لمن هم فوق 60 عاما دون حجز مسبق لكافة العيادات".

506 مرضى في حالة خطيرة و128 موصولون بجهاز التنفس الاصطناعي بالبلاد

يستدل من معطيات وزارة الصحة أن "عدد مرضى كورونا في البلاد، بلغ 393036 حتى الساعة 06:51 من صباح اليوم الجمعة، بينهم 3171 وفيات. ومن مجمل الإصابات هناك 506 وصفت حالتهم خطيرة و128 موصولون بجهاز التنفس الاصطناعي، علمًا أن المرضى حاليًا عددهم 33808".

محطات فحص كورونا اليوم الجمعة

تُقام اليوم، الجمعة، محطات لإجراء فحوص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، في عدد من البلدات العربية، حَسَبَ ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم إجراء الفحوص دون الحاجة إلى تقديم توصية طبية أو إحالة للكشف الطبي.

وتُقام محطات الفحص وتكون مفتوحة حسب البرنامج التالي:

مجد الكروم، المركز الجماهيري 14:00-09:00

المغار، قاعة المنصورة 09:00-15:00

معالوت ترشيحا، بحيرة مونفورت 09:00-14:00

سخنين، مدرسة ابن خلدون 12:00-19:00

عرابة، مدرسة ابن سينا الابتدائية 12:00-19:00

شفاعمرو، المدرسة الشاملة أ 09:00-14:00

الكعبية، المركز الجماهيري 09:00-14:00

المشهد، بيت المسنين 09:00-14:00

نوف هجليل، مدرسة كرمل-الحارة الجنوبية 09:00-14:00

الفريديس، القاعة الرياضية 12:00-19:00

الطيرة، شارع المرابطون 09:00-14:00

القدس المحتلة:

القدس الشرقية، الشيخ جراح 08:00-15:00

القدس الشرقية، جبل المكبر 13:00-21:00

الجولان المحتل:

مسعدة، السوق 09:00-14:00