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شجار عائلي في كفر عقب: 3 قتلى و5 إصابات خطيرة

تاريخ النشر: 02/01/2021 - 16:45

شجار عائلي في كفر عقب: 3 قتلى و5 إصابات خطيرة
ضحايا الشجار العائلي في كفر عقب
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

قُتل 3 أشخاص متأثرين بجروحهم الخطيرة وأصيب 5 آخرين بجروح إثر شجار عائلي تخلله إطلاق نار في قرية كفر عقب بمنطقة القدس، بعد ظهر اليوم السبت.

وعلم أن الضحايا الثلاثة هم عدنان وليد الرجبي وكل من الشقيقين هيثم وعصام موسى الرجبي.

وبحسب التفاصيل المتوفرة فإن شجارا نشب بين أقارب في كفر عقب، ما أسفر عن مقتل 3 شبان ووقوع عدة إصابات بينها خطيرة من جراء تعرضهم لإطلاق نار.

وأظهر توثيق مصور من المكان أن شجارا وقع بين مجموعة شبان، تخلله تبادل إطلاق نار وإضرام النار في سيارات ومحلات تجارية بالمكان.

وقدمت طواقم طبية الإسعافات الأولية لعدد من المصابين، ثم جرى نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفيات لاستكمال العلاج.

وورد عن الهلال الأحمر أن "طواقم الإسعاف قدمت الإسعافات لثلاثة مصابين نتيجة تعرضهم لإطلاق نار، إذ جرى نقلهم إلى مشفيي رام والله واتش كلينك في رام الله لتلقي العلاج".

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا من الهلال الأحمر حول إصابة عدة أشخاص إثر شجار، وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية لمصابين عانيا جراحا خطيرة ثم جرى نقلهما على وجه السرعة إلى مستشفى ’هداسا- عين كارم’ لتلقي العلاج".

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة، لؤي ازريقات، إن "الشجار وقع بين أبناء عمومة من البلدة، وأسفر عن وقوع قتلى وإصابة عدد من الأشخاص".

وأكد ازريقات أن "قوة كبيرة من الأجهزة الأمنية توجهت إلى بلدة كفر عقب لفض الشجار وحفظ الأمن؛ وجرى اعتقال مشتبهين بالضلوع في الشجار".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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شجار عائلي في كفر عقب: 3 قتلى و5 إصابات خطيرة

شجار عائلي في كفر عقب: 3 قتلى و5 إصابات خطيرة

شجار عائلي في كفر عقب: 3 قتلى و5 إصابات خطيرة

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