  2. إسرائيليات
  3. أخبار

استطلاع: "العمل" برئاسة ميخائيلي يتجاوز نسبة الحسم وحولدائي خارج الكنيست

تاريخ النشر: 26/01/2021 - 22:00

استطلاع: "العمل" برئاسة ميخائيلي يتجاوز نسبة الحسم وحولدائي خارج الكنيست
من المظاهرات المطالبة برحيل نتنياهو (أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أظهر استطلاع للرأي نشرته القناة 12 الإسرائيليّة، اليوم، الثلاثاء، أن حزب العمل برئاسة عضو الكنيست ميراف ميخائيلي، ينجح بتجاوز نسبة الحسم، وذلك على حساب الحزب الجديد في المعسكر ذاته، "الإسرائيليون"، بقيادة رئيس بلدية تل أبيب، رون حولدائي.

ووفقا للاستطلاع، يفشل حزب "الإسرائيليين" بتجاوز نسبة الحسم (3.25%)، فيما تتراقع قوة حزب "تيكفا حداشا"، برئاسة الوزير السابق، غدعون ساعر، الذي يفقد وصافة قائمة التمثيل البرلماني لصالح "يش عتيد"، برئاسة يائير لبيد، الذي يسعى إلى خوص الانتخابات في قائمة مستقلة.

القائمة عدد المقاعد

الليكود، برئاسة نتنياهو

 29

"يش عتيد"، برئاسة يائير لبيد

 16

"تيكفا حدشا" (أمل جديد)، برئاسة ساعر

 15

"يمينا"، برئاسة نفتالي بينيت

 14

القائمة المشتركة

 10

"شاس"

 8

"يهدوت هتوراه"

 8

"يسرائيل بيتينو"، برئاسة أفيغدور ليبرمان

 7

"ميرتس"

 5

"كاحول لافان"، برئاسة بيني غانتس

 4

حزب العمل، برئاسة ميراف ميخائيلي

 4

وبيّن الاستطلاع أن 10 قوائم متوقعة لخوض انتخابات الكنيست الـ24 المقررة في الـ23 من آذار/ مارس المقبل، تفشل في تجاوز نسبة الحسم، أبرزها "الحزب الاقتصادي الجديد"، برئاسة يارون زليخه (2.8%)، وحزب "الإسرائيليين" برئاسة حولدائي (2.7%)، وحزب "الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتش (2.2%)، و"عوتسما يهوديت"، برئاسة إيتمار بن غفير (2.1%)، و"عالي ياروك" (0.6%)، و"فاتيكي يسرائيل" برئاسة داني ياتوم (0.5%)، و"تنوفا"، برئاسة عوفير شيلح (0.4%)، و"البيت اليهودي" (0.3%)، و"تيلم"، برئاسة موشيه (بوغي) يعالون (0.3%)، و"غيشر" برئاسة أورلي ليفي أبيكاسيس (0%).

تحالف أحزاب الصهيونية الدينية يقرّب نتنياهو من الحكومة

وبحسب الاستطلاع، فإن تحالف بين الأحزاب "الصهيونية الدينية" و"البيت اليهودي" و"عوتسما يهوديت"، في قائمة انتخابية واحدة يتم تحديد هوية رئيسها لاحقا، ستحصل على 5 مقاعد برلمانية لو أجريت الانتخابات اليوم.

ويقرب هذا السيناريو رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من تشكيل الحكومة، بحيث سنجح في تشكيل ائتلاف من 60 عضو كنيست يضم الليكود (27 مقعدا في هذه الحالة) والأحزاب الحريدية (16 مقعدا - 8 لـ"شاس" ومثلها لـ"يهدوت هتوراه")، و"يمينا" (12).

وبحسب الاستطلاع،، يحصل تحالف بين حزبي "العمل" و"الإسرائيليين" يحصل على 7 مقاعد، على حساب "يش عتيد" و"ميرتس".

توترات بين حولدائي ونيسانكورن

وعلى صلة، ذكرت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") أن لبيد أخطر رفاقه في "يش عتيد" أنه قرر أن الحزب سيخوض الانتخابات في قائمة مستقلة بمفرده ولن يتحد مع أي حزب، وأضاف أن حزبه سيدفع تحالفات مختلفة في كتلة يسار الوسط بين حزب العمل بقيادة ميخائيلي وحزب حولداي.

وأشارت القناة إلى توترات بين حولدائي والوزير السابق الذي انشق عن "كاحول لافان" وانضم إليه، آفي نيسانكورن. وذكرت أن الخلافات بين الاثنين ظهرت خلال الأيام الأخيرة، وتتمحور حول طبيعة التحالفات المرتقبة للحزب.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#انتخابات الكنيست
#الحكومة الإسرائيلية
#نسبة حسم
#استطلاع للرأي

مواد الملف
مصادر بالمشتركة: الإسلامية الجنوبية تحاول إخفاء صفقات مع نتنياهو خلف الدين

مصادر بالمشتركة: الإسلامية الجنوبية تحاول إخفاء صفقات مع نتنياهو خلف الدين

اجتماع مركبات المشتركة دون إحراز تقدم

اجتماع مركبات المشتركة دون إحراز تقدم

اجتماع مرتقب: هل هي بوادر انفراج في أزمة المشتركة؟

اجتماع مرتقب: هل هي بوادر انفراج في أزمة المشتركة؟

التجمع يطرح مبادرة لحل أزمة المشتركة

التجمع يطرح مبادرة لحل أزمة المشتركة

استطلاع: التأييد لساعر لتولي رئاسة الحكومة يقترب من نتنياهو

استطلاع: التأييد لساعر لتولي رئاسة الحكومة يقترب من نتنياهو

الوزير السابق بيني بيغن ينضم إلى حزب ساعر

الوزير السابق بيني بيغن ينضم إلى حزب ساعر

لبيد يحمل نتنياهو مسؤولية وفيات كورونا

لبيد يحمل نتنياهو مسؤولية وفيات كورونا

استطلاع: بينيت قد يحدد هوية الحكومة الإسرائيلية المقبلة

استطلاع: بينيت قد يحدد هوية الحكومة الإسرائيلية المقبلة

مساع جديدة لإعادة تشكيل القائمة المشتركة

مساع جديدة لإعادة تشكيل القائمة المشتركة

انتخابات الكنيست: احتمالات ضئيلة لتحالفات بمعسكر

انتخابات الكنيست: احتمالات ضئيلة لتحالفات بمعسكر "وسط – يسار"

التجمع يغلق باب الترشيح لاختيار قائمته للكنيست

التجمع يغلق باب الترشيح لاختيار قائمته للكنيست

قادة

قادة "ييش عتيد" و"الإسرائيليين": غانتس عبء ولا قيمة انتخابية له

بلدية أم الفحم تعلق دعوة نتنياهو لزيارة المدينة إلى ما بعد الانتخابات

بلدية أم الفحم تعلق دعوة نتنياهو لزيارة المدينة إلى ما بعد الانتخابات

الجبهة والإسلامية تثبّتان قائمتيهما: دعوات للوحدة واستعدادات لما بعدها

الجبهة والإسلامية تثبّتان قائمتيهما: دعوات للوحدة واستعدادات لما بعدها

ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست

ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست

الهوية الوطنية لصد نتنياهو

الهوية الوطنية لصد نتنياهو

المحللون الإسرائيليون: نتنياهو بحاجة لأصوات العرب لإنقاذه من المحاكمة

المحللون الإسرائيليون: نتنياهو بحاجة لأصوات العرب لإنقاذه من المحاكمة

استطلاع: نتنياهو يحصل على مقعدين من المجتمع العربي

استطلاع: نتنياهو يحصل على مقعدين من المجتمع العربي

نتنياهو عاود تحريضه: هل تستمر المشتركة؟

نتنياهو عاود تحريضه: هل تستمر المشتركة؟

القائمة المشتركة: ألاعيب نتنياهو لن تنطلي على شعبنا

القائمة المشتركة: ألاعيب نتنياهو لن تنطلي على شعبنا

إطلاق سراح معتقلي المظاهرة الاحتجاجية ضد نتنياهو بالناصرة

إطلاق سراح معتقلي المظاهرة الاحتجاجية ضد نتنياهو بالناصرة

لجنة الوفاق لمركبات المشتركة: آن الأوان لتغليب الوحدة وإيقاف التدهور

لجنة الوفاق لمركبات المشتركة: آن الأوان لتغليب الوحدة وإيقاف التدهور

المتابعة تدين

المتابعة تدين "العدوان البوليسي الإرهابي" على المتظاهرين ضد نتنياهو في الناصرة

الشرطة تعتدي وتعتقل متظاهرين ضد نتنياهو بالناصرة

الشرطة تعتدي وتعتقل متظاهرين ضد نتنياهو بالناصرة

الناصرة: دعوة للتظاهر ضد نتنياهو وسلّام ينفي ترشحه بالليكود

الناصرة: دعوة للتظاهر ضد نتنياهو وسلّام ينفي ترشحه بالليكود

يتحضر لانتخابات رئيس الدولة: عمير بيرتس لن يترشح للكنيست

يتحضر لانتخابات رئيس الدولة: عمير بيرتس لن يترشح للكنيست

العسكر ساسة في إسرائيل

العسكر ساسة في إسرائيل

"يسرائيل هيوم": علي سلّام يترشح للكنيست ضمن قائمة الليكود

سموتريتش ينفصل عن

سموتريتش ينفصل عن "يمينا" وغانتس يدعو لـ"الوحدة"

استطلاع: احتمالات نتنياهو بتشكيل حكومة ضئيلة

استطلاع: احتمالات نتنياهو بتشكيل حكومة ضئيلة

هنغبي يطالب ساعر بالتوقف عن

هنغبي يطالب ساعر بالتوقف عن "مقاطعة" نتنياهو

ليبرمان يسعى لتشكيل كتلة تمنع وصول نتنياهو للحكم

ليبرمان يسعى لتشكيل كتلة تمنع وصول نتنياهو للحكم

ليبرمان: لن أنضم لائتلاف برئاسة ساعر يشارك فيه الحريديون

ليبرمان: لن أنضم لائتلاف برئاسة ساعر يشارك فيه الحريديون

غانتس يدرس التنحي:

غانتس يدرس التنحي: "الجنرالات لم يتركوا بصمة بالدولة"

نتنياهو يحث سموتريتش على الانشقاق عن

نتنياهو يحث سموتريتش على الانشقاق عن "يمينا"

غانتس يسعى للتحالف مع بينيت عشية الانتخابات

غانتس يسعى للتحالف مع بينيت عشية الانتخابات

"تسييس الوباء": قرارات الحكومة الإسرائيلية تخضع لاعتبارات انتخابية

صراعات داخل

صراعات داخل "يهدوت هتوراة" قد تؤثر على نتائج الانتخابات

آيزنكوت: الأزمة السياسية الداخلية هي التهديد الوجودي المركزي

آيزنكوت: الأزمة السياسية الداخلية هي التهديد الوجودي المركزي

خلافات مع غانتس: أشكنازي لن يترشح بالانتخابات ضمن

خلافات مع غانتس: أشكنازي لن يترشح بالانتخابات ضمن "كاحول لافان"

نيسانكورين يستقيل من وزارة القضاء وآيزنكوت لن يشارك بالانتخابات

نيسانكورين يستقيل من وزارة القضاء وآيزنكوت لن يشارك بالانتخابات

استطلاع: الليكود يتراجع وحولدائي يزيد المشهد الانتخابي ضبابية

استطلاع: الليكود يتراجع وحولدائي يزيد المشهد الانتخابي ضبابية

مركبات المشتركة: الدعوات للوحدة... والاستعدادات لقوائم منفردة

مركبات المشتركة: الدعوات للوحدة... والاستعدادات لقوائم منفردة

أشكنازي يعتزم الانفصال عن غانتس والأخير يطالب نيسانكورين بالاستقالة

أشكنازي يعتزم الانفصال عن غانتس والأخير يطالب نيسانكورين بالاستقالة

غانتس يقيله من منصبه: نيسانكورين يعلن انضمامه لحزب حولدائي

غانتس يقيله من منصبه: نيسانكورين يعلن انضمامه لحزب حولدائي

رون حولدائي يعتزم خوض انتخابات الكنيست بحزب جديد

رون حولدائي يعتزم خوض انتخابات الكنيست بحزب جديد

خاص | مقترح إعادة ترتيب المقاعد في القائمة المشتركة

خاص | مقترح إعادة ترتيب المقاعد في القائمة المشتركة

انتخابات الكنيست: نشر مراقبين يحملون كاميرات في صناديق الاقتراع

انتخابات الكنيست: نشر مراقبين يحملون كاميرات في صناديق الاقتراع

ساعر يمارس ضغوطا على آيزنكوت لينضم لحزبه

ساعر يمارس ضغوطا على آيزنكوت لينضم لحزبه

استطلاع: نتنياهو لن يتمكن من تشكيل الحكومة المقبلة

استطلاع: نتنياهو لن يتمكن من تشكيل الحكومة المقبلة

من شارون إلى ساعر: انقسامات الليكود تضاعف قوة اليمين

من شارون إلى ساعر: انقسامات الليكود تضاعف قوة اليمين

شيلح ينسحب من

شيلح ينسحب من "ييش عتيد" ويعلن عن تأسيس حزب جديد

خروج الإسلامية عن الإجماع: اتساع هوة الخلاف مع مركبات المشتركة

خروج الإسلامية عن الإجماع: اتساع هوة الخلاف مع مركبات المشتركة

حوارات

د. يسري خيزران: هذه أبرز الفروقات بين خطابي عودة وعباس
د. يسري خيزران: هذه أبرز الفروقات بين خطابي عودة وعباس

2021-01-23

ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست
ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست

2021-01-16

د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين
د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين

2021-01-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تمديد مرتقب للإغلاق: ما هي مراحل الخروج المتوقعة؟
تمديد مرتقب للإغلاق: ما هي مراحل الخروج المتوقعة؟

2021-01-26

واشنطن: إدارة بايدن ستستأنف العلاقات مع السلطة وتسعى لتعزيز التطبيع
واشنطن: إدارة بايدن ستستأنف العلاقات مع السلطة وتسعى لتعزيز التطبيع

2021-01-26

كوخافي: العودة إلى الاتفاق النووي خطأ مزدوج.. عملياتيا وإستراتيجيا
كوخافي: العودة إلى الاتفاق النووي خطأ مزدوج.. عملياتيا وإستراتيجيا

2021-01-26

الأكثر قراءة

معارضة واسعة لخطّة نتنياهو للمساعدات المالية

معارضة واسعة لخطّة نتنياهو للمساعدات المالية

2021-01-25

"فتح كامل أو جزئي لجهاز التعليم.. الإثنين"

2021-01-25
اجتماع مركبات المشتركة دون إحراز تقدم

اجتماع مركبات المشتركة دون إحراز تقدم

2021-01-25
نتنياهو يسعى لتجنيد ملك المغرب في حملته الانتخابية

نتنياهو يسعى لتجنيد ملك المغرب في حملته الانتخابية

2021-01-25
الطفرة البريطانية تقلب حسابات نتنياهو: الخطة الاقتصادية

الطفرة البريطانية تقلب حسابات نتنياهو: الخطة الاقتصادية "رشوة انتخابية"

2021-01-25