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نتنياهو يدشن صفحة بالعربية على "فيسبوك"

تاريخ النشر: 01/02/2021 - 19:37

نتنياهو يدشن صفحة بالعربية على "فيسبوك"
عرب ٤٨

دشن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، صفحته الرسمية باللغة العربية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك سعيا وراء صوت الناخب العربي، مع اقتراب موعد الانتخابات العامة الإسرائيلية المقررة في الـ23 من آذار/ مارس المقبل.

وأظهر نتنياهو، الذي يروّج لنفسه على أنه "أقوى رئيس حكومة يميني إسرائيلي على الإطلاق"، أنه مستعد للذهاب بعيدا في محاولة لاستقطاب الأصوات من جميع المجتمعات والشرائح والتيارات، في الوقت الذي تذهب فيه إسرائيل إلى معركة انتخابية هي الرابعة خلال عامين، بعد أن فشل في حسم سابقاتها.

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