إصابة خطيرة في حادث طرق قرب الطيبة

أصيب شاب بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لحادث طرق ذاتي على شارع الطيبة- قلنسوة رقم 444، صباح اليوم الإثنين.

ووثق الحادث في شريط فيديو، إذ أنه الحادث نجم عن ارتطام السيارة الخصوصية بجدار على الشارع ومن ثم انقلابها، ما أسفر عن إصابة سائقها بجروح خطيرة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا الساعة التاسعة صباحا حول إصابة سائق بحادث في شارع 444، وأحيل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى ‘بيلنسون’ في مدينة بيتح تكفا للعلاج، وهو يعاني من إصابات في الرأس".

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.