القدس: تجدّد اعتداء عناصر شرطة الاحتلال في باب العامود

جدّدت قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اقتحامها لساحة وأدراج منطقة باب العامود في القدس المحتلة، واعتدت على مقدسيين متواجدين هناك، قبيل انتصاف ليل الأربعاء.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت صوب المتواجدين في المكان.

وتأتي عملية القمع هذه استمرارا لانتهاكات الاحتلال والمستوطنين، المستمرّة منذ 15 يوما بحق المقدسيين.

ودمرت قوات الاحتلال محتويات بسطات الباعة المتجولين المتواجدين في باب العامود بشكل استفزازي.

اعتقال شاب خلال فعاليّة تضامنيّة في الشيخ جراح

واعتقلت قوات الاحتلال، شابا من حي الشيخ جراح بالقدس، خلال فعالية نظمها شبان مقدسيون، مساء الأربعاء، لمنع "حفل تطبيع مدعوم من قبل صندوق التمويل اليهودي"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

واقتحمت قوات الاحتلال فعالية مساندة للأهالي المهددين بالتهجير من منازلهم مطلع الشهر المقبل في الحي، واعتقلت شابا، لم تورد الوكالة أية تفاصيل بشأنه.

تفاصيل أوفى فور ورودها...