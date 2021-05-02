وفاة شاب من رهط متأثرا بإصابته في جريمة إطلاق نار

توفي الشاب رمضان أبو لطيف (20 عاما) من مدينة رهط، متأثرا بجروحه الخطيرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في حارة 13 فجر اليوم، الأحد.

وأقر الطاقم الطبي في مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، وفاة الشاب بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياته.

وكان الضحية قد تعرض لجريمة إطلاق نار خلال تواجده داخل مركبة، ما أسفر عن إصابته بجروح حرجة توفي على إثرها في المستشفى.

وتشهد البلدات العربية تصاعدا خطيرا في أعمال العنف والجريمة، في الوقت الذي تتوطأ الشرطة عن محاربة الإجرام، ويتصاعد عنف عناصرها ضد المواطنين العرب، كما حدث في الآونة الأخيرة.

30 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام

وبلغ عدد القتلى العرب منذ مطلع العام الجاري 30 قتيلا؛ وهم: مأمون رباح (21 عاما) من جديدة المكر، فواز دعاس (56 عاما) من الطيرة، سليمان نزيه مصاروة (25 عاما) من كفر قرع، بشار زبيدات (18 عاما) من بسمة طبعون (برصاص الشرطة)، محمد مرار (67 عاما) من جلجولية، صائب عوض الله أبو حماد (21 عاما) من الدريجات بالنقب، محمّد ناصر جعو إغباريّة من أم الفحم (21 عامًا)، محمد أبو نجم (40 عاما) من يافا، أدهم بزيع (33 عاما) من الناصرة، أحمد حجازي ومحمود ياسين من طمرة (برصاص الشرطة)، سعيد محمد النباري (23 عاما) من حورة، حلمي خضر جربان (77 عاما) من جسر الزرقاء، وليد ناصر (32 عاما) من الطيرة، لؤي إدريس (25 عاما) من طمرة، خالد حصري (35 عاما) من عكا، محمد عدس (15 عاما) من جلجولية، محمد إياد قاسم (27 عامًا) من الطيرة، ليث نصرة (19عاما) ومحمد خطيب (23 عاما) من قلنسوة، عرفات اللداوي من اللد ومنير عنبتاوي (33 عاما) من حيفا (برصاص الشرطة)، عز الدين عمرية (20 عاما) من إبطن، حافظ رمزي صنع الله (26 عاما) وأحمد علي صنع الله (23 عاما) من دير الأسد، سهى منصور (38 عاما) من الطيرة، شافع وصلاح أبو حسين من باقة الغربية، محمد عودة العابسة (الصغايرة) من قرية رخمة (برصاص الجيش) ورمضان أبو لطيف (20 عاما) من رهط.

يُذكر أن الحصيلة لا تشمل ضحايا جرائم القتل في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين.