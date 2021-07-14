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النقب: شابة بحالة خطيرة إثر استنشاقها مادة سامة

تاريخ النشر: 14/07/2021 - 09:03

النقب: شابة بحالة خطيرة إثر استنشاقها مادة سامة
(توضيحية- تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أحيلت شابة، تبلغ 17 عاما من العمر، من منطقة النقب بحالة خطيرة إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع بعد استنشاقها مادة سامة؛ حسب ما ذكر مصدر طبي.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 7:26 حول شابة فاقدة للوعي في شارع 25 بمحاذاة مفرق أبو قويدر بالنقب بعد استنشاقها مادة سامة على ما يبدو".

وأضاف أنه "جرى تقديم العلاجات اللازمة للشابة ثم جرى نقلها إلى مستشفى ’سوروكا’ لاستكمال العلاج بحالة خطيرة وهي موصولة بجهاز التنفس الاصطناعي".

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادثة.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#النقب
#مادة سامة

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