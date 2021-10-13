دير حنا: إصابات في جريمة إطلاق نار

أصيب قبيل انتصاف ليل الأربعاء - الخميس، ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة من جراء تعرضهم لإطلاق نار، في بلدة دير حنا في منطقة الجليل.

وبحسب التفاصيل الأولية، فإنّ مصابيْن تعرّضا لإصابتين خطيرتين، في حين أُصيب ثالث بجراح متوسطة، فيما لم تُعرَف خلفية الجريمة بعد.

وقدّم طاقم طبي وصل إلى المكان، الإسعافات الأولية للمصابين، وقام بنقلهم للمشفى لاستكمال تلقي العلاج.

ولم تُبلّغ الشرطة عن اعتقال أي مشتبه بهم.

وعُلِم أنّ ضحايا الجريمة، كانول يمارسون رياضة المشي، حينما اطلق مجهولون النار صوبهم.

وفي وقت سابق الأربعاء، أصيب شخص، يبلغ 46 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها متوسطة في جريمة إطلاق نار ببلدة جديدة المكر.

ويشهد المجتمع العربيّ تصاعدا في أعمال العنف والجريمة في الآونة الأخيرة، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في محاربة الظاهرة المستفحلة.

تفاصيل أوفى فور ورودها...