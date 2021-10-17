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تصريح ادعاء ضد المشتبه بدهس الشرطيين في نهريا

تاريخ النشر: 17/10/2021 - 12:03

تصريح ادعاء ضد المشتبه بدهس الشرطيين في نهريا
من مكان الحادث (شاشة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدمت النيابة العامة إلى محكمة الصلح في مدينة حيفا اليوم، الأحد، تصريح ادعاء ضد نسيم صح من عرابة على خلفية ضلوعه في حادث دهس شرطيين بنهريا.

ومن المزمع أن تقدم لائحة اتهام ضده في الأيام القادمة، إذ قدمت النيابة العامة طلبا بإبقاء المشتبه رهن الاعتقال لغاية الانتهاء من كافة الإجراءات القضائية.

وتعود حيثيات الحادث إلى يوم 21 أيلول/ سبتمبر حينما تعرض شرطي ومتطوع في جهاز الشرطة للدهس خلال تواجدهما على حاجز جرى نصبه قرب أحد الشواطئ في مدينة نهريا، ما أسفر عن مصرع الشرطي حسام زغير (32 عاما) وإصابة الشرطي أمير أبو ريش (41 عاما) من قرية يركا، بجروح وصفت بأنها متوسطة.

ونفى المشتبه به بواسطة المحاميين الموكلين بالدفاع عنه، تامي أولمان وطارق نعامنة، أنه دهس الشرطيين عمدا.

ونسبت الوحدة المركزية في شرطة لواء الساحل للمشتبه به "الإماتة بعدم الاكتراث (القتل العَمْد)، ومحاولة القتل، والفرار من دورية الشرطة ومغادرة المكان بعد الدهس، وتشويش إجراءات المحكمة".

ووفقا للاشتباه، فإن الشرطيين وصلا إلى ورشة بناء بحثا عن عمال يمكثون "دون تصاريح إقامة في البلاد"، وفي أعقاب ذلك تعرضا للدهس من قبل سيارة لاذت بالفرار من المكان؛ حسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية. وذُكر أن الشرطيين وصلا إلى المكان بعد تلقي بلاغ حول انزعاج المواطنين من أعمال في البنية التحتية، على إثره نشب جدال بينهما ومدير العمل أعقبه قيام الأخير بدهسهما؛ حسب الاشتباه، الأمر الذي نفاه المشتبه به.

بودكاست عرب 48

#نسيم صح
#عرابة
#دهس الشرطيين
#نهريا

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