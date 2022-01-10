عقب اعتداء الاحتلال: جامعة بيرزيت تعلن "إلغاء الإجراءات" بحقّ طلبة

أعلنت جامعة بيرزيت، مساء اليوم الإثنين، "إلغاء الإجراءات النظامية" التي اتُّخِذت في وقت سابق، بحقّ بعض طلبتها.

جاء ذلك في بيان أصدرته الجامعة مساء اليوم، ونشرته عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعيّ "فيسبوك"، وذلك بعد ساعات من اقتحام قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، الجامعة، حيث اعتقلت وأصابت عددا من طلبتها.

وذكرت الجامعة في بيانها، أنه "أمام هذا الحدث الجلل والانتهاك الصارخ بحق أسرة الجامعة، يدعو المجلس جميع مكونات الجامعة للوقوف صفا واحدا من أجل حماية هذا الصرح الوطني والأكاديمي، وحماية طلبتنا أولا وأخيرا. وضمن سياق هذه الحالة الطارئة، يعلن مجلس الجامعة عن إلغاء الإجراءات النظامية التي كان قد أعلن عنها بوقت سابق".

وقال البيان إنه "ضمن مسلسل جرائم الاحتلال الاستعماري الصهيوني المستمرة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني والاعتداءات المتكررة على جامعة بيرزيت وطلبتها، جريمة جديدة ترتكبها اليوم... عصابات الاحتلال تمثلت في الاعتداء على حرم الجامعة واختطاف وإصابة عدد من أبنائنا الطلبة".

وأضاف أنه "في ظل هذا الهجمة الممنهجة، يحمّل مجلس الجامعة سلطات الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن سلامة الطلبة ويطالب بالإفراج الفوري عنهم، علما بأن المجلس على تواصل مستمر مع محامي الجامعة ومؤسسات حقوق الإنسان للإفراج عن الطلبة المختطفين".

وذكر البيان أنّ مجلس إدارة الجامعة، "يوضح أن الأيام الأخيرة كانت قد شهدت جهودا مكثفة أمس للخروج من أزمة إغلاق الجامعة وتمخض عنها بوادر للتوصل إلى صيغة للحل بوساطة من لجنة الأساتذة في نقابة العاملين، إلا أن الاحتلال الساعي دوما لتدمير صرح جامعة بيرزيت اعتقد واهما أنه قادر على عرقلة هذه الجهود. ولتفويت الفرصة على هذا المحتل الغاشم، دعا مجلس الجامعة كافة مكونات الجامعة للاجتماع الفوري من أجل مواجهة ما يحاك ضدها لتبقى بيرزيت موحدة بمكوناتها كافة في مواجهة ممارسات الاحتلال، عصية على الانكسار، ولتظل منارة للإشعاع الفكري والنضال الوطني الشامل".

وكانت الجامعة، قد أعلنت مساء أمس الأحد، تعطيل التعليم في الجامعة وعن بُعد كذلك، الإثنين والثلاثاء، وذلك على خلفيّة خلاف بين الجامعة وكتل طلّابية، بشأن إحالة طلاب من "الكتلة الإسلامية" و"القطب الطلابي" إلى لجنة نظام، أواخر العام الماضي. وكانت الجامعة قد شكلت لجنة نظام للبتّ بشأن الطلاب الثلاثة "بسبب مخالفات محتملة نتج عنها إلحاق أضرار بمرافق وموظفين في الجامعة"، إلا أن الطلبة المذكورين، رفضوا الامتثال للجنة النظام، بأنهم يرون أن القرار صدر على خلفية أنشطة وطنية قاموا بها، وهو ما نفته الجامعة.

كما كانت الجامعة، قد أكّدت الأربعاء الماضي أن الدوام التعليميّ، ليوم الخميس، سيكون عن بعد، مشيرة إلى "استمرار الإغلاق القسري للجامعة من قبل ممثلي بعض الكتل الطلابية"، فيما أعلنت كتل طلابية تعليق الدوام الوجاهيّ والإلكترونيّ بدءًا من الخميس، حتى إشعار آخر.

وذكرت الكتل الطلابية في بيان سابق، أن رفض الامتثال أمام لجنة النظام "ليس من باب العلوّ، بل رفضا لتحويل الموضوع الوطني إلى موضوع تقني"، مشيرة إلى أنها سترسل رسالة للَّجنة "تحمل تظلمنا أمام الادعاءات المغلوطة بحقنا".

وقالت الكتل الطلابية في مؤتمر صحافيّ، مساء الأربعاء الماضي، إن تعليق الدوام يشمل المحاضرات والامتحانات والمشاريع، وذكرت أن حرم الجامعة مفتوح لطلبتها، "حتى ترى إدارة الجامعة حجم تضامن الطلاب مع زملائهم"، على حدّ قولها.