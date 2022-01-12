إصابة خطيرة لشاب في ورشة عمل بشارع 431

أصيب شاب (24 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث عمل بشارع 431، صباح اليوم الأربعاء.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الحادث نجم عن سقوط العامل من علو في ورشة عمل بشارع 431 بالقرب من مدينة الرملة، لأسباب لم تتضح بعد.

وقدم طاقم طبي من مؤسسة "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، إذ عانى جروحا حرجة.

وأحيل الشاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "شيبا تل هشومير"، وهو تحت التخدير والتنفس الاصطناعي لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطار ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

وفي سياق متصل، لقي المقاول عفو ديراوي (74 عاما)، من جديدة - المكر، مصرعه متأثرا بإصابته بجروح حرجة، في حادث عمل وقع في المنطقة الصناعية في عكا، أمس الثلاثاء.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أنه في العام 2021 بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

وللمقارنة، لقي 65 عاملا بينهم 47 من منطقة الضفة الغربية المحتلة مصارعهم في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد خلال العام 2020، وفي العام الماضي 2019 لقي 47 عاملا مصارعهم، إضافة إلى 39 عاملا في العام 2018.

ومن الجدير ذكره أن حوادث العمل ازدادت بوتيرة خطيرة، إذ ارتفعت أعداد الضحايا والإصابات في ورشات العمل وخاصة فرع البناء. وغالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.