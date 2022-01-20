مسيرة سيارات ضد العنف والجريمة من دير حنا إلى تل أبيب

انطلقت نحو 100 سيارة من قرية دير حنا، صباح اليوم الخميس، في قافلة السيارات الاحتجاجية ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة، بمبادرة من لجنة المتابعة العليا واللجنة الشعبية ولجنة السلم الأهلي والمجلس المحلي في دير حنا.

وتوجهت القافلة إلى مدينة تل أبيب، مرورا بشارع الشاطئ، إذ شهد اكتظاظات مرورية بسبب مسيرة السيارات.

دير حنا: انطلاق مسيرة سيارات ضد العنف والجريمة

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