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مسيرة سيارات ضد العنف والجريمة من دير حنا إلى تل أبيب

تاريخ النشر: 20/01/2022 - 11:07

مسيرة سيارات ضد العنف والجريمة من دير حنا إلى تل أبيب
قافلة السيارات الاحتجاجية ضد الجريمة، اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

انطلقت نحو 100 سيارة من قرية دير حنا، صباح اليوم الخميس، في قافلة السيارات الاحتجاجية ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة، بمبادرة من لجنة المتابعة العليا واللجنة الشعبية ولجنة السلم الأهلي والمجلس المحلي في دير حنا.

وتوجهت القافلة إلى مدينة تل أبيب، مرورا بشارع الشاطئ، إذ شهد اكتظاظات مرورية بسبب مسيرة السيارات.

ورفع المتظاهرون الأعلام السوداء واللافتات على السيارات، وأطلقوا هتافات منددة بالعنف والجريمة، كما طالبوا الشرطة بعدم التقاعس ووضع حد للظاهرة التي باتت تهدد المجتمع بأكمله.

وشهدت دير حنا فعاليات ونشاطات ووقفات احتجاجية، رفع فيها المحتجون لافتات كتبت عليها شعارات ضد العنف والجريمة، وذلك في أعقاب قتل الشاب جهاد حمود (31 عاما) وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، يوم 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، في جريمة إطلاق نار ارتكبت في بلدة دير حنا في منطقة الجليل.

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#دير حنا
#العنف والجريمة
#قافلة السيارات الاحتجاجية

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