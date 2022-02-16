حماس تعلن استشهاد أحد مقاتليها إثر انهيار نفق للمقاومة

أعلنت "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، استشهاد أحد مقاتليها، اليوم، الأربعاء، "إثر انهيار نفق للمقاومة"، جنوبي القطاع المحاصر. وجاء في بيان صدر عن الحركة أن الشهيد هو الشاب محمد أشرف عابد (23 عامًا).

ونهاية الأسبوع الماضي، قال مصدر عسكري إسرائيلي إن جيش الاحتلال رصد تسريع حركة "حماس" لوتيرة بناء الأنفاق الهجومية باتجاه العائق الذي أقامه الاحتلال تحت الأرض على طول الحدود مع القطاع المحاصر.

ونقل موقع "واللا" عن مسؤول في فرقة غزة العسكرية التابعة لجيش الاحتلال، قوله إنه وخلال عملية تشييد العائق تم اكتشاف العشرات من الأنفاق التي تخطت الجدار الحدودي انطلاقًا من غزة.

مشيرا إلى أنه "رغم إنهاء بناء العائق إلا أن الذراع العسكري لحماس لم يتنازل عن فكرة حفر الأنفاق الهجومية".

وفيما وصفت مصادر في جيش الاحتلال المواجهة مع حركة حماس في هذا المضمار بـ"لعبة القط والفأر"، شددوا على أن الحركة تعمل جاهدة على "دراسة الأنظمة التكنولوجية للجيش الإسرائيلي ومدى فاعلية الجدار ضد الأنفاق".

وأشار التقرير إلى أن عملية إضرام النار بآلية عسكرية إسرائيلية، يوم الأربعاء الماضي، جاءت في هذا السياق، لافتا إلى أن المنفذين "عبرا الحدود دون أن يلحظهما أحد، وأقدما على حرق آلية هندسية مصممة لتحديد مواقع أنفاق حماس"، قبل أن ينسحبا عائدين إلى القطاع.

وأضاف أن حركة حماس تهدف من الأنفاق التي تحاول حفرها إلى "الوصول للجدار"، لتمكين عناصرها "من تسلقه أو تفجيره". وادعى أن بعض هذه الأنفاق يهدف إلى "فحص مدى جودة وفاعلية" العائق الإلكتروني الذي أقامه الاحتلال تحت الأرض حول القطاع المحاصر.