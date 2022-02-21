أسعار النفط تقفز والذهب يستأنف الصعود إثر اعتراف بوتين بالمنطقتين الانفصاليتين

استأنف الذهب صعوده في التعاملات المسائية، الإثنين، مع تصاعد التوتر بين روسيا والغرب إثر توقيع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما يعترف باستقلال إقليمين انفصاليين شرق أوكرانيا، فيما قفزت أسعار النفط الخام بنحو 2.5 دولار في التعاملات المسائية، مع بدء بوتين خطابه الذي أعلن خلاله الاعتراف المذكور.

وبحلول الساعة التاسعة و25 دقيقة، ارتفع المعدن الأصفر في التعاملات الفورية 6.75 دولارات أو بنسبة 0.36 بالمئة، إلى 1905.18 دولار للأوقية.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنحو 8 دولارات أو بنسبة 0.42 بالمئة، إلى 1907.7 دولار للأوقية.

ويستفيد الذهب، الذي يعد حافظا للقيمة ولا يدر عائدا، من حركة نزوح واسعة للمستثمرين بعيدا عن الأصول عالية المخاطر كالأسهم، مع اتجاه الأزمة في أوكرانيا نحو مزيد من التصعيد.

بوتين يوقع اعتراف روسيا بمنطقتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين شرقي أوكرانيا

للتفاصيل: https://t.co/DtvHRxXOVX pic.twitter.com/99GuvBydzA — موقع عرب 48 (@arab48website) February 21, 2022

وكان الذهب نزل خلال التعاملات إلى ما دون 1890 دولار للأوقية، بعدما قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني، أولاف شولتس، أن الرئيسين بوتين، والأميركي، جو بايدن اتفقا على عقد قمة، ما أشاع تفاؤلا بنزع فتيل الأزمة.

لكن أجواء التفاؤل تبددت باعتراف بوتين رسميا باستقلال إقليمي دونيتسك ولوغانسك، الذي قوبل بتهديدات غربية بفرض عقوبات واسعة على روسيا.

واستفاد المعدن النفيس أيضا من انخفاض الدولار أمام العملات الأخرى.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية منافسة، بنسبة 0.06 بالمئة إلى ما دون 96 نقطة.

ويزيد انخفاض الدولار من جاذبية الذهب، إذ يقلل كلفة اقتنائه لحاملي العملات الأخرى.

في السياق، قفزت أسعار النفط الخام بنحو 2.5 دولار في التعاملات المسائية، الإثنين، مع بدء خطاب بوتين.

وبحلول الساعة السابعة وخمسين دقيقة، بعد دقائق من بدء خطاب بوتين، ارتفعت عقود خام برنت القياسي، تسليم أيار/ مايو، 2.43 دولار أو بنسبة 2.66 بالمئة، إلى 93.82 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم نيسان/ أبريل، 2.31 دولار أو بنسبة 2.56 بالمئة، إلى 92.52 دولار للبرميل.

وفي وقت سابق، قالت الرئاسة الروسية (الكرملين) إن بوتين أبلغ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، عزمه توقيع مرسوم يعترف باستقلال إقليمي "دونيتسك" و"لوغانسك" الانفصاليين شرق أوكرانيا.

وقوبلت الخطوة المحتملة لبوتين بتنديد غربي واسع، وتهديد بفرض عقوبات صارمة على روسيا، ما قد يحرم الأسواق العالمية من كميات هائلة من النفط والغاز.

وتنتج روسيا نحو 13 مليون برميل من النفط يوميا تشكل 13 بالمئة من الإمدادات العالمية من الخام.

كما تنتج نحو 700 مليار متر مكعب من الغاز تشكل نحو 18 بالمئة إجمالي الإمدادات العالمية من الغاز الطبيعي، وتستحوذ على 40 بالمئة من سوق الغاز في أوروبا.