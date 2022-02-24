بوتين يطلق عملية عسكرية ضد أوكرانيا وانفجارات في مدن عدة

أطلق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فجر اليوم، الخميس، إطلاق عملية عسكرية في أوكرانيا، تزامنًا مع جلسة لمجلس الأمن الدولي.

وسمع دوي انفجارات قرب مطار بوريسبل في العاصمة، كييف، وفي خاركيف، ثاني أكبر المدن الروسية، وكراماتورسك شمالي دونيتسك، بينما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" أن قوات روسية دخلت إلى أوكرانيا من شبه جزيرة القرم.

ودعا بوتين، في خطاب مفاجئ له بثّه التلفزيون الروسي دون إعلان مسبق، الجيش الأوكراني، إلى "إلقاء سلاحه".

وتعهّد بوتين بالردّ على كل من يتدخل في العملية العسكرية في أوكرانيا.

بينما أدان الرئيس الأميركي، جو بايدن، "الهجوم الروسي غير المبرّر". وقال إن الولايات المتحدة وحلفاءها سيردّون على موسكو "بطريقة موحّدة وحاسمة".

وتابع بايدن أن بوتين اختبار حربًا "مع سبق الإصرار" ستؤدي إلى "خسائر فادحة في الأرواح"، حمّل مسؤوليتها لبوتين.

وسيلقي بايدن خطابا في وقت لاحق، الخميس، للإعلان عن عقوبات على موسكو.