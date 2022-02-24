أميركا تدرس شن هجوم سيبراني "غير مسبوق" على روسيا

تدرس الإدارة الأميركية شنّ هجوم سيبراني شديد على مواقع رسمية روسية، ردًّا على العمليات العسكرية في أوكرانيا، بحسب ما نقلت شبكة "إن بي سي" الأميركية عن أربعة مسؤولين.

وتهدف هذه الهجمات المحتملة إلى عرقلة قدرة روسيا على تعزيز عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

ولم تتخّذ الإدارة الأميركية قرارها النهائي بعد، لكنّ المسؤولين قالوا إنّ درجة الهجوم المحتمل ستكون "غير مسبوقة".

ومن بين الخيارات التي تدرسها الإدارة الأميركية، هي: تعطيل الاتصال بالإنترنت في جميع أنحاء روسيا، وقطع الطاقة الكهربائية، وتعطيل مفاتيح السكك الحديدية، لعرقلة قدرة روسيا على إعادة إمداد قواتها، حسبما ذكرت ثلاثة مصادر.

وفي وقت سابق، الخميس، أدان الرئيس الأميركي، جو بايدن، "الهجوم الروسي غير المبرّر". وقال إن الولايات المتحدة وحلفاءها سيردّون على موسكو "بطريقة موحّدة وحاسمة".

وتابع بايدن أن بوتين اختبار حربًا "مع سبق الإصرار" ستؤدي إلى "خسائر فادحة في الأرواح"، حمّل مسؤوليتها لبوتين.

وسيلقي بايدن خطابا في وقت لاحق، الخميس، للإعلان عن عقوبات على موسكو.