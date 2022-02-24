  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

أميركا تدرس شن هجوم سيبراني "غير مسبوق" على روسيا

تاريخ النشر: 24/02/2022 - 20:31

أميركا تدرس شن هجوم سيبراني "غير مسبوق" على روسيا
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

تدرس الإدارة الأميركية شنّ هجوم سيبراني شديد على مواقع رسمية روسية، ردًّا على العمليات العسكرية في أوكرانيا، بحسب ما نقلت شبكة "إن بي سي" الأميركية عن أربعة مسؤولين.

وتهدف هذه الهجمات المحتملة إلى عرقلة قدرة روسيا على تعزيز عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

ولم تتخّذ الإدارة الأميركية قرارها النهائي بعد، لكنّ المسؤولين قالوا إنّ درجة الهجوم المحتمل ستكون "غير مسبوقة".

ومن بين الخيارات التي تدرسها الإدارة الأميركية، هي: تعطيل الاتصال بالإنترنت في جميع أنحاء روسيا، وقطع الطاقة الكهربائية، وتعطيل مفاتيح السكك الحديدية، لعرقلة قدرة روسيا على إعادة إمداد قواتها، حسبما ذكرت ثلاثة مصادر.

وفي وقت سابق، الخميس، أدان الرئيس الأميركي، جو بايدن، "الهجوم الروسي غير المبرّر". وقال إن الولايات المتحدة وحلفاءها سيردّون على موسكو "بطريقة موحّدة وحاسمة".

وتابع بايدن أن بوتين اختبار حربًا "مع سبق الإصرار" ستؤدي إلى "خسائر فادحة في الأرواح"، حمّل مسؤوليتها لبوتين.

وسيلقي بايدن خطابا في وقت لاحق، الخميس، للإعلان عن عقوبات على موسكو.

بودكاست عرب 48

#أميركا
#روسيا
#أوكرانيا
#بوتين

حوارات

حوار | "عشرات آلاف النساء الفلسطينيات ضحايا قانون منع لم الشمل العنصري"
حوار | "عشرات آلاف النساء الفلسطينيات ضحايا قانون منع لم الشمل العنصري"

2022-02-19

حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"
حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"

2022-02-12

حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟
حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟

2022-02-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

عشرات القتلى جراء الهجوم الروسي على أوكرانيا
عشرات القتلى جراء الهجوم الروسي على أوكرانيا

2022-02-24

بوتين: "اضطررنا" على القيام بما فعلناه في أوكرانيا
بوتين: "اضطررنا" على القيام بما فعلناه في أوكرانيا

2022-02-24

روسيا: دمّرنا 17 قاعدة عسكرية أوكرانية
روسيا: دمّرنا 17 قاعدة عسكرية أوكرانية

2022-02-24

الأكثر قراءة

انتخاب علي زيدان رئيسا لمجلس كفر مندا المحلي

انتخاب علي زيدان رئيسا لمجلس كفر مندا المحلي

2022-02-23

"طعنها 50 مرة بـ4 سكاكين": اتهام زوج رسمية بربور بقتلها وهي حامل

2022-02-23
حالة طوارئ في أوكرانيا وتحذيرات من غزو روسي بأي لحظة...

حالة طوارئ في أوكرانيا وتحذيرات من غزو روسي بأي لحظة... "بوتين اتخذ قراره"

2022-02-23
حالة الطقس: أجواء دافئة تسبق المنخفض الجوي

حالة الطقس: أجواء دافئة تسبق المنخفض الجوي

2022-02-23
الأسير أحمد مناصرة يعاني اضطرابات نفسيّة نتيجة التعذيب

الأسير أحمد مناصرة يعاني اضطرابات نفسيّة نتيجة التعذيب

2022-02-23