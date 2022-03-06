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استشهاد فتى برصاص الاحتلال في أبو ديس

تاريخ النشر: 06/03/2022 - 22:46

استشهاد فتى برصاص الاحتلال في أبو ديس
الشهيد الفتى يامن جفّال
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

استشهد الفتى يامن جفال (16 عاما)، جرّاء إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيليّ في أبو ديس قرب القدس المحتلة، في وقت متأخر من مساء الأحد.

جاء ذلك بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في بيان مقتضب نشرته عبر صفحتها في "فيسبوك"، وقالت فيه إنها "تبلغت باستشهاد الطفل يامن نافذ جفال... برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أبو ديس".

ويأتي استشهاد الفتى جفّال، بعد ساعات من استشهاد الشاب كريم جمال القواسمي (19 عاما)، من بلدة الطور، برصاص قوات الاحتلال، بدعوى تنفيذه عملية طعن في البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، أسفرت عن إصابة عنصرين من شرطة الاحتلال بجراح وصفت ما بين طفيفة ومتوسطة.

وأُصيب الفتى برصاص الاحتلال، خلال مواجهات اندلعت في بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها جفال بالرصاص، لافتة إلى أنه اعتُقِل مصابا، ولم يتّضح بعد في ما إذا سلّم الاحتلال جثمانه.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب مركبة الإسعاف التي توجهت لإنقاذ الفتى، ومنعتها من الوصول إليه، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

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