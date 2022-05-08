شهيد برصاص الاحتلال قرب طولكرم

استشهد شاب فلسطينيّ برصاص قوات الاحتلال الإسرائيليّ، في منطقة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، اليوم الأحد.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: "تبلغنا باستشهاد الشاب محمود سامي خليل عرام بعد إطلاق الاحتلال النار عليه قرب حاجز جبارة" العسكري جنوب طولكرم.

الشهيد محمود سامي عرام

وذكر جيش الاحتلال في بيان مقتضب إنّ "قوة تابعة للجيش لاحظت فلسطينيا غير حاصل على تصريح عمل، كان يحاول عبور السياج الأمني ​​بالقرب من قرية خربة جبارة بالقرب من مدينة طولكرم".

وأكد أن عناصره أطلقوا النار على الفلسطينيّ، الذي أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عدّة، بأنه من قطاع غزّة المحاصر.

ونُقل المصاب بعد إصابته برصاص الاحتلال، إلى مشفى "شيبا تل هشومير"، حيث استشهد متأثرا بجراحه الحرجة.

وفي وقت سابق اليوم، أصيب عدد من الفلسطينيين، بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في قرية رمانة غرب جنين، بعد اقتحام منزلي منفذا عملية إلعاد، اللذين أعلن الجيش الإسرائيلي والشرطة والشاباك في بيان مشترك بوقت سابق اليوم، اعتقالهما.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية، قولها إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية بأكثر من 50 آلية عسكرية ونشرت قناصتها على أسطح المنازل.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت أول من أمس أن المشتبهين بتنفيذ العملية هما أسعد يوسف الرفاعي (19 عاما) وصبحي عماد أبو شقير (20 عاما)، وكلاهما من قرية رمانة.

وفي سياق ذي صلة، أغلقت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، الطريق الواصل بين بلدتي مادما وبورين جنوب نابلس.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، أغلقت الطريق بين مادما وبورين أو ما يعرف بـ"طريق الجسر" بالسواتر الترابية.

وأضافوا أن قوات الاحتلال استهدفت الأهالي في بلدة مادما القاطنين قرب الطريق الاستيطاني، بقنابل الغاز المسيل للدموع.