أُصيب شاب بجراح، جرّاء تعرّضه لإطلاق نار من قبل عناصر قوات الاحتلال الإسرائيليّ، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن في مدينة القدس المحتلة، مساء اليوم الأربعاء، واعتُقِل شاب على الأقل خلال اعتداء أقدمت عليه قوات الاحتلال التي اقتحمت المسجد الأقصى، بعيد مزاعم تنفيذ العملية.

جاء ذلك بعد ساعات من استشهاد الصحافية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة "الجزيرة"، برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحامه جنين، وإصابة الصحافي علي سمودي بجروح وصفت بالمتوسطة، واستشهاد الشاب ثائر خليل اليازوري (18 عاما) في منطقة جبل الطويل في مدينة البيرة، برصاص الاحتلال كذلك.

إصابة برصاص الاحتلال في القدس بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن#القدس #المسجد_الأقصى pic.twitter.com/RoNkzcfHtx — موقع عرب 48 (@arab48website) May 11, 2022

وقالت القناة الإسرائيلية 13 إن "الشاب المصاب في (باب القطانين) بالقدس لم يكن بحوزته سكين، وصرخ الله أكبر وهاجم الجنود فأطلقوا النار عليه".

واعتدت قوات الاحتلال على المتواجدين في محيط باب القطانين بعد إطلاق النار على الشاب، و أبعدتهم عن المكان. كما أغلقت الأبواب المؤدية إلى البلدة القديمة.

واعتقلت قوات الاحتلال التي اقتحمت باحات المسجد، شابا واحدا على الأقل، بعد الاعتداء عليه، بحسب ما أفاد مركز معلومات وادي حلوة - القدس.

وبعيد إطلاق النار على الشاب، اعتدت قوات الاحتلال كذلك على متواجدين في المسجد الأقصى، بالضرب والدفع. وعززت من تواجد عناصر في بحات المسجد.

وتعرّضت القدس المحتلة، وبخاصة المسجد الأقصى إلى اعتداءات من قبل الاحتلال ومستوطنيه، طيلة شهر رمضان، أسفرت عن اعتقال وإصابة المئات.

واستشهد شاب وأُصيب آخر بجراح خطيرة، بزعم محاولتهما تنفيذ عمليتين منفصلتين في الضفة الغربية، والقدس، المحتلتين، مساء الأحد الماضي.